ПСЖ может сохранить Месси: чемпион мира поставил свои условия перед клубом
Источник:BBC
Эпопея с будущим Лионеля Месси в ПСЖ продолжается. Вроде бы аргентинец готов согласиться на новый контракт, но для этого парижане должны выполнить условия футболиста.
Французский гранд может сохранить звездное трио Мбаппе – Неймар – Месси. Лионель не прочь остаться в ПСЖ, несмотря на слухи и сватовство в Барселону.
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Звезда может продолжить сиять в Париже
Однако аргентинец не готов подписывать новый контракт с парижанами, пока не увидит гарантий руководства ПСЖ. Звездный футболист поставит свой автограф в соглашении только при условии, что парижский клуб будет в дальнейшем развиваться такими же темпами и будет играть только на топовом уровне.
Месси боится, что катарские боссы могут перестать финансировать клуб из-за проблем ПСЖ с финансовым фейр-плей, с которым уже столкнулись сразу несколько топовых команд Европы.
Но у владельцев ПСЖ все еще есть надежда, что Лео будет дальше приносить пользу их французскому проекту.
Напомним, что действующий контракт Лео с парижанами истекает в конце июня 2023 года. Однако в соглашении есть та же опция продолжения сотрудничества еще на год.
Как Лионель Месси выступает в ПСЖ
- В августе 2021 года Месси перебрался в ПСЖ, отдав всю свою сознательную карьеру единственной Барселоне.
- С тех пор провел за парижан 64 матча, отличившихся 29 голами и 31 ассистом.
- В текущем сезоне Лео отыграл за парижский клуб 30 поединков, в которых забил 18 мячей и отдал 16 результативных передач.
- Трансферная стоимость Месси оценивается в 50 миллионов евро.
- Во встрече против Марселя Лео забил свой юбилейный 700-й гол в карьере.