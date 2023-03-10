ПСЖ может сохранить Месси: чемпион мира поставил свои условия перед клубом

Эпопея с будущим Лионеля Месси в ПСЖ продолжается. Вроде бы аргентинец готов согласиться на новый контракт, но для этого парижане должны выполнить условия футболиста.

Французский гранд может сохранить звездное трио Мбаппе – Неймар – Месси. Лионель не прочь остаться в ПСЖ, несмотря на слухи и сватовство в Барселону.

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Звезда может продолжить сиять в Париже

Однако аргентинец не готов подписывать новый контракт с парижанами, пока не увидит гарантий руководства ПСЖ. Звездный футболист поставит свой автограф в соглашении только при условии, что парижский клуб будет в дальнейшем развиваться такими же темпами и будет играть только на топовом уровне.

Месси боится, что катарские боссы могут перестать финансировать клуб из-за проблем ПСЖ с финансовым фейр-плей, с которым уже столкнулись сразу несколько топовых команд Европы.

Но у владельцев ПСЖ все еще есть надежда, что Лео будет дальше приносить пользу их французскому проекту.

Напомним, что действующий контракт Лео с парижанами истекает в конце июня 2023 года. Однако в соглашении есть та же опция продолжения сотрудничества еще на год.

Как Лионель Месси выступает в ПСЖ