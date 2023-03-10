Французький гранд може зберегти зіркове тріо Мбаппе – Неймар – Мессі. Ліонель не проти залишитись у ПСЖ, попри чутки та сватання у Барселону.
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Зірка може продовжити сяяти у Парижі
Однак аргентинець не готовий підписувати новий контракт зі парижанами, поки не побачить гарантій від керівництва ПСЖ. Зірковий футболіст поставить свій автограф в угоді лише за умови того, що паризький клуб буде надалі розвиватись такими ж темпами та буде грати лише на топовому рівні.
Мессі боїться, що катарські боси можуть перестати фінансувати клуб через проблеми ПСЖ із фінансовим фейр-плей, з яким вже зіткнулись одразу декілька топових команд Європи.
Але у власників ПСЖ все ще є надія, що Лео буде далі приносити користь їх французькому проєкту.
Нагадаємо, що чинний контракт Лео з парижанами закінчується вкінці червня 2023 року. Однак в угоді є та сама опція продовження співпраці ще на рік.
Як Ліонель Мессі виступає у ПСЖ
- У серпні 2021 року Мессі перебрався у ПСЖ, віддавши усю свою свідому кар'єру єдиній Барселоні.
- З того часу провів за парижан 64 матчі, у яких відзначився 29 голами та 31 асистом.
- У поточному сезоні Лео відіграв за паризький клуб 30 поєдинків, у яких забив 18 м'ячів та віддав 16 результативних передач.
- Трансферна вартість Мессі оцінюють у 50 мільйонів євро.
- У зустрічі проти Марселя Лео забив свій ювілейний 700-й гол у кар'єрі.