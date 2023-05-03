Месси окончательно побил горшки с ПСЖ: гордый аргентинец принял решение о своем будущем

Звезда мирового футбола Лионель Месси на минорной ноте решила завершить свой французский этап карьеры. Недоразумения с руководством ПСЖ не оставили форварду путей к отступлению.

Лионель Месси устроил себе дополнительный отпуск, отправившись на отдых в Саудовскую Аравию вместе со своей семьей. Все бы ничего, но титулованный форвард не согласовал свои выходные с тренерским штабом ПСЖ. В ответ клуб отстранил Лео от тренировок и лишил зарплаты.

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Прощай, Париж

Однако эти мелкие неприятности уже не беспокоят звезду мирового футбола. Месси уже определился со своим будущим. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, 35-летний аргентинец покинет ПСЖ сразу после истечения срока контракта. В таком развитии событий больше нет сомнений.

По данным источника, отец Месси сообщил ПСЖ о решении покинуть команду еще месяц назад. Пролонгация соглашения на год, предусмотренная контрактом, не будет активирована. Непродолжительная эпопея Лионеля во французском гранде заканчивается. Футболист покинет Пари Сен-Жермен на правах свободного агента.

Французский этап карьеры Месси