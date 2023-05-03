Лионель Месси устроил себе дополнительный отпуск, отправившись на отдых в Саудовскую Аравию вместе со своей семьей. Все бы ничего, но титулованный форвард не согласовал свои выходные с тренерским штабом ПСЖ. В ответ клуб отстранил Лео от тренировок и лишил зарплаты.
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Прощай, Париж
Однако эти мелкие неприятности уже не беспокоят звезду мирового футбола. Месси уже определился со своим будущим. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, 35-летний аргентинец покинет ПСЖ сразу после истечения срока контракта. В таком развитии событий больше нет сомнений.
По данным источника, отец Месси сообщил ПСЖ о решении покинуть команду еще месяц назад. Пролонгация соглашения на год, предусмотренная контрактом, не будет активирована. Непродолжительная эпопея Лионеля во французском гранде заканчивается. Футболист покинет Пари Сен-Жермен на правах свободного агента.
Французский этап карьеры Месси
- Лионель Месси летом 2021 года на правах свободного агента перешел в состав парижского клуба.
- За два сезона Лионель сыграл 71 матч, забил 31 гол и отдал 34 ассиста.
- В составе ПСЖ он стал чемпионом Франции 2021/22 и обладателем Суперкубка Франции 2022 года.
- Однако самая заветная мечта французского гранда – победа в Лиге чемпионов до сих пор остается невыполнимой.
- Месси, проведший 20 лет в составе Барселоны, так и не стал своим в ПСЖ.