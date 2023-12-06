Лион хотел бойкотировать матч с Марселем: в чем причина

Лион намеревался бойкотировать матч 10-го тура чемпионата Франции с Марселем. Игра должна пройти в среду, 6 декабря.

В конце октября болельщики Марселя напали на автобус Лиона и нанесли главному тренеру соперника Фабио Гроссо серьезные травмы. Тогда матч так и не состоялся, его перенесли на 6 декабря.

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Почему Лион планировал бойкотировать матч с Марселем

Лиону соответствующее решение не понравилось, клуб потребовал технического поражения для Марселя. По данным СМИ, "ткачи" рассматривали бойкот перенесенной игры как протест. "Мы действительно думали о бойкоте – о том, чтобы нанести лиге большой удар. Но когда мы смотрим на турнирную таблицу, то понимаем, что не можем позволить себе проиграть на поле. Если бы Лион находился выше в турнирной таблице, все могло сложиться иначе", – отметил источник RMC Sport в Лионе.

По его источнику, Лион сыграет матч с Марселем, но сделает это неохотно.

После 13 сыгранных туров Лион расположился на последней 18-й строчке турнирной таблицы чемпионата Франции. Марсель идет 9-м.