По данным издания, греческий футбол был омрачен проблемами с толпой, а также обвинениями в коррупции и договорных матчах, которые вызвали недовольство и привели к уменьшению посещаемости.

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В чем причина бойкота

Арбитры в Греции часто становятся объектом жестоких нападений со стороны болельщиков, а некоторые также поджигали свои дома и транспортные средства. В прошлом месяце подожгли магазин арбитра Афин Андреаса Гамариса.

Лишь несколько дней назад другой арбитр Тасос Папапетру якобы получил угрозы убийством, когда судил матч Суперлиги несколькими днями ранее.

"В прошлые годы греческие и иностранные арбитры... были постоянной мишенью, боксерской грушей и козлом отпущения в переложении обязанностей", – говорится в письме арбитров Суперлиги в центральный судейский комитет и Греческую футбольную ассоциацию.

"Объявления, которые остаются безнаказанными, издевательства, угрозы, словесные и физические нападения... это лишь некоторые из проблем, которые сделали футбол токсичным", – говорится в сообщении

Президенты клубов также регулярно комментируют конкретных арбитров даже перед матчами, а в предыдущих сезонах Суперлига привлекала иностранных арбитров, чтобы разрешить матчи высших дивизионов продолжаться.

"В результате арбитры и ассистенты арбитра первого дивизиона (Суперлиги) решили не судить ни одного матча, начиная с 14-го тура (в выходные), пока условия не будут соответствующими нашей собственной безопасности", – добавили в ведомстве.