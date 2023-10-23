В чемпионате Норвегии по футболу состоялись матчи 25 тура сезон 2023-2024. В одном из них клуб Лиллестрем принимал столичную Валеренгу, пишет 24 канал.

По теме "Почему жизнь украинцев более священна, чем жизнь палестинцев": провокационное заявление ультрас Селтика

На этой игре фанаты хозяев отметились скандальным поведением. Болельщики Лиллестрема вывесили баннер с изображением тренера соперников Гейра Бакке.

На нем специалиста изобразили на виселице с мешком денег. Также ультрас угрожали Бакке убийством, поя текст: "Ты умрешь после матча".

Видео скандального поведения в Норвегии:

Читайте также "Бессарабия – Румыния" и "Косово – Сербия": ультрас скандально сорвали матч отбора в Евро

Причиной такой ненависти является то, что в прошлом сезоне Бакке возглавлял как раз Лиллестрем. Впрочем, посреди сезона коуч бросил "желто-черных" ради работы в Валеренге.

Отчетную игру Лиллестрем выиграл (2:0) и оставил минимальные шансы на еврокубки. Команда идет шестой за 5 туров до финиша, отставая от третьего проходного места на 12 баллов. В свою очередь Валеренга борется за выживание (13-е место), опережая зону вылета на три очка.