Лилль – Марсель 2:1

Голы: Дэвид, 50, Бамба, 72 – Клосс, 29

В субботу, 20 мая, состоялся матч Лиги 1, в котором Лилль Паулу Фонсеки принимал Марсель Руслана Малиновского. Главный тренер "провансальцев" Игорь Тудор выпустил украинского полузащитника в стартовом составе, пишет 24 Канал.

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Первыми открыли счет во встрече гости. Малиновский выдал пас-конфетку на Жонатана Клосса, реализовавшего свою возможность. Этот ассист стал первым для украинца в футболке Марселя.

Видео гола Клосса

Команда Фонсеки смогла отыграться во втором тайме. Сначала форвард Лилля Джонатан Давид реализовал одиннадцатиметровый. А на 72-й минуте поединка хавбек "мастифов" Жонатан Бамба поставил победную точку в матче.

После поражения от Лилля Марсель упустил шансы на чемпионство. Команда Малиновского занимает 3 позицию (73 очка) и отстает от Ланса, который идет вторым на два пункта.

Лилль удерживает 5-е место Лиги 1, претендуя на Лигу Европы.

Руслан Малиновский отыграл полный матч за Марсель, который стал для него 21-м. На счету украинца 2 гола и 1 ассист.

Кстати, в составе победителей играл экс-защитник Шахтера Исмаили, но на 26 минуте бразилец получил травму и был заменен.

Видеообзор матча Лилль – Марсель