Лілль – Марсель 2:1

Голи: Девід, 50, Бамба, 72 - Клосс, 29

У суботу, 20 травня, відбувся матч Ліги 1, в якому Лілль Паулу Фонсеки приймав Марсель Руслана Маліновського. Головний тренер "провансальців" Ігор Тудор випустив українського півзахисника в стартовому складі, пише 24 Канал.

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Першими відкрили рахунок у зустрічі гості. Маліновський видав пас-цукерку на Жонатана Клосса, який реалізував свою можливість. Цей асист став першим для українця у футболці Марселя.

Відео голу Клосса

Команда Фонсеки зуміла відігратися в другому таймі. Спочатку форвард Лілля Джонатан Давід реалізував одинадцятиметровий. А на 72-й хвилині поєдинку хавбек "мастифів" Жонатан Бамба поставив переможну крапку в матчі.

Після поразки від Лілля Марсель втратив шанси на чемпіонство. Команда Маліновського займає 3-ю позицію (73 очки) та відстає від Ланса, який йде другим на два пункти.

Лілль утримує 5-у сходинку Ліги 1, претендуючи на Лігу Європи.

Руслан Маліновський відіграв повний матч за Марсель, який став для нього 21-м. На рахунку українця 2 голи та 1 асист.

До речі, у складі переможців грав ексзахисник Шахтаря Ісмаїлі, але на 26 хвилині бразилець отримав травму і був замінений.

Відеоогляд матчу Лілль – Марсель