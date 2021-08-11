Лигу Европы переименуют в Лигу Эмери, – ироничный комментарий Тухеля перед Суперкубком УЕФА

Вильярреал и Челси 11 августа определят обладателя Суперкубка УЕФА. Наставники поделились ожиданиями перед матчем.

Невероятный Унаи Эмери

Оба тренера засыпали комплиментами друг друга. Главный наставник Челси Тухель и вообще в шутку заявил, что еще немного и Лигу Европы переименуют в честь Унаи Эмери – руководителя Вильярреала.

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Тухель с уважением относится к испанскому тренеру "подводников". Челси подойдет в полной готовности к ожесточенному матчу за первый трофей в новом сезоне.

Разве можно начать новый сезон лучше, чем очередным еврофиналом. Отношусь к Унаи Эмери и Вильярреалу с огромным уважением. Скоро Лигу Европы переименуют в Лигу Эмери. Он невероятный. Уверен, соперник подойдет к матчу с ощущением, что ему нечего терять. Мы же сделаем все, чтобы завоевать кубок,

– заверил Тухель.

"Мы снова можем вписать себя в историю"

У Унаи Эмери четыре победы в Лиге Европы. Трижды он это делал с испанской Севильей, а в сезоне-2020/2021 становился обладателем трофея во главе Вильярреала. "Желтая субмарина" в финале по пенальти переиграла Манчестер Юнайтед.

Наставник испанцев Эмери с уверенностью заявил, что хочет выиграть кубок. Унаи еще ни разу не побеждал в Суперкубке УЕФА. Севилья дважды во главе с испанским специалистом соревновалась за трофей и эти две попытки были неудачными.

Победа стала бы отличным способом подвести черту под прошлым сезоном. Мы снова можем вписать себя в историю и достичь чего-то невероятного на старте нового сезона. Матч покажет, на что мы способны в матче с таким грандом, как Челси – действующим клубным чемпионом Европы и лучшей, на мой взгляд, командой планеты,

– отметил Эмери.

Матч за Суперкубок УЕФА состоится 11 августа в 22:00. В поединке сразятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы – Челси и Вильярреал соответственно.