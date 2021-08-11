Неймовірний Унаї Емері

Обидва тренери засипали компліментами один одного. Головний наставник Челсі Томас Тухель й взагалі жартома заявив, що ще трішки і Лігу Європи перейменують на честь Унаї Емері – керманича Вільярреалу.

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Тухель з повагою ставиться до іспанського тренера "жовтої субмарини". Челсі підійде у повній готовності до запеклого матчу за перший трофей у новому сезоні.

Хіба можна почати новий сезон краще, аніж черговим єврофіналом. Ставлюся до Унаї Емері та Вільяреалу із величезною повагою. Скоро Лігу Європи перейменують у Лігу Емері. Він неймовірний. Упевнений, суперник підійде до матчу із відчуттям, що йому нема чого втрачати. ​​Ми ж зробимо все, щоб завоювати кубок,

– запевнив Тухель.

Цікаво! Унаї Емері має чотири перемоги у Лізі Європи. Тричі він це робив із іспанською Севільєю, а у сезоні-2020/2021 ставав володарем трофею на чолі Вільярреалу. "Жовта субмарина" у фіналі по пенальті переграла Манчестер Юнайтед.

"Ми знову можемо вписати себе в історію"

Наставник іспанців Емері з впевненістю заявив, що хоче виграти кубок. Унаї ще жодного разу не перемагав у Суперкубку УЄФА. Севілья двічі на чолі з іспанським фахівцем змагалась за трофей і ці дві спроби були невдалими.

Перемога стала б відмінним способом підвести риску під минулим сезоном. Ми знову можемо вписати себе в історію і досягти чогось неймовірного на старті нового сезону. Матч покаже, на що ми здатні у матчі з таким грандом, як Челсі – чинним клубним чемпіоном Європи та найкращою, на мій погляд, командою планети,

– зазначив Емері.

Матч за Суперкубок УЄФА відбудеться 11 серпня о 22:00. У поєдинку змагатимуться переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи – Челсі та Вільярреал відповідно.