С Ярмоленко в резерве: Ребров огласил заявку сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций

Сергей Ребров объявил долгожданную заявку сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций. Новый состав претерпел некоторые неожиданные изменения.

Уже незабором национальная команда Украины продолжит выступления в Лиге наций. У "сине-желтых" запланированы матчи с Грузией и Чехией в октябре.

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Кто попал в заявку на октябрьские матчи Лиги наций

На этот раз в составе отсутствует Александр Зинченко, который продолжает восстанавливаться после повреждения и не сможет помочь сборной Украины.

Неожиданно в резерве оказался опытный Андрей Ярмоленко. В частности, впервые в заявке сборной Украины можно увидеть Артем Бондаренко, Александра Мартынюка и Александра Назаренко, однако все в резервном составе.

Также стоит отметить возвращение Алексея Гуцуляка в основной состав, а Александра Сватка в резервный. Они уже выступали за национальную команду, однако в последнее время отсутствовали в заявках.



Заявка сборной Украины на октябрьские матчи / Фото УАФ

Отметим, что сборная Украины сыграет 11 октября против Грузии и 14 октября против Чехии.