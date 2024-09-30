Вже незабаром національна команда України продовжить виступи у Лізі націй. У "синьо-жовтих" заплановані матчі з Грузією та Чехією у жовтні.

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Хто потрапив у заявку на жовтневі матчі Ліги націй

Цього разу у складі відсутній Олександ Зінченко, який продовжує відновлюватися після ушкодження і не зможе допомогти збірній України.

Неочікувано у резерві опинився досвідчений Андрій Ярмоленко. Зокрема вперше у заявці збірної України можна побачити Артем Бондаренка, Олександра Мартинюка та Олександра Назаренка, однак всі у резервному складі.

Також варто відзначити повернення Олексія Гуцуляка до основного складу, а Олександра Сватка до резервного. Вони вже виступали за національну команду, однак останнім часом були відсутні у заявках.



Заявка збірної України на жовтневі матчі / Фото УАФ

Відзначимо, що збірна України зіграє 11 жовтня проти Грузії та 14 жовтня проти Чехії.