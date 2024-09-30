Уже незабором национальная команда Украины продолжит выступления в Лиге наций. У "сине-желтых" запланированы матчи с Грузией и Чехией в октябре.
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Кто попал в заявку на октябрьские матчи Лиги наций
На этот раз в составе отсутствует Александр Зинченко, который продолжает восстанавливаться после повреждения и не сможет помочь сборной Украины.
Неожиданно в резерве оказался опытный Андрей Ярмоленко. В частности, впервые в заявке сборной Украины можно увидеть Артем Бондаренко, Александра Мартынюка и Александра Назаренко, однако все в резервном составе.
Также стоит отметить возвращение Алексея Гуцуляка в основной состав, а Александра Сватка в резервный. Они уже выступали за национальную команду, однако в последнее время отсутствовали в заявках.
Заявка сборной Украины на октябрьские матчи / Фото УАФ
Отметим, что сборная Украины сыграет 11 октября против Грузии и 14 октября против Чехии.