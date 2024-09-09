Роналду установил новый рекорд в матче Лиги наций: что покорилось звезде Португалии

Многие футболисты после 30 лет теряют свою форму и решают завершить профессиональную карьеру, но это не касается Криштиану Роналду. Легендарный португальский нападающий снова установил новый рекорд.

Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии и Аль-Насра, в матче Лиги наций против Шотландии, отметился победным голом. Как оказалось этот забитый мяч португальца стал рекордным в истории футбола.

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Роналду спас сборную Португалии

В рамках второго тура группового этапа Лиги наций, сборная Португалии встречалась в домашнем поединке с Шотландией. Подопечные Роберто Мартинеса уже на 7-й минуте проигрывали со счетом 0:1, благодаря голу Скотта Мактоминея.

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом шотландцев. После чего наставник португальцев после перерыва выпустил на поле Криштиану Роналду.

Интересно. Криштиану Роналду, 5 февраля 2025 года, исполняется 40 лет. Непревзойденный португалец единственный игрок, который участвовал на Евро-2004 и еще не завершил карьеру.

На 54-й минуте Бруно Фернандеш отличился в воротах Шотландии и сравнял счет. За 2 минуты до конца игры Криштану Роналду, благодаря своей фантастической реакции замкнул передачу Нуно Мендеша и вырвал победу для своей сборной.

Видеообзор матча Португалия – Шотландия:

В итоге португальский нападающий стал первым игроком в истории футбола, который забил в ворота 48 различных сборных. Напомним, что недавно Криштиану в первом туре Лиги наций против Хорватии отметился 900-голом в карьере, который тоже стал рекордным.