Криштиану Роналду, футболист Аль-Насра, после безголевого Евро смог отличиться за сборную Португалии. Легендарный нападающий удвоил преимущество своей команды, пишет 24 канал.

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Роналду – лучший голеадор всех времен

Сборная Португалии одолела Хорватию в первом матче нового сезона Лиги наций, а победным голом в ворота "пламенных отметился Криштиану Роналду. Непревзойденный португалец первый в истории футболист, который добрался до отметки в девятьсот голов.

Видеообзор матча Португалия – Хорватия:

Больше всего Роналду забил голов в составе мадридского Реала – 450. В своем активе Криштиану имеет 145 забитых мячей в футболке Манчестер Юнайтед, 101 в Ювентусе, 68 за Аль-Наср, 5 в Спортинге и 131 в сборной Португалии.

Интересно. Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году. Португалец забил 54 мяча и получил "Золотую бутсу", опередив Эрлинга Голланда и Килиана Мбаппе.

Криштиану Роналду прокомментировал отреагировал на свой юбилейный гол в карьере. Португальский форвард заявил, что это имеет достаточно большое значение для него.

Может показаться, что это очередное мое достижение, но только я знаю, как это тяжело – работать каждый день, чтобы забить 900 голов. Мы должны подчеркнуть отличную игру обеих команд. Португалия показала себя очень хорошо. Мы знали, что нужно было перетерпеть. Это была великолепная игра,

– заявил Роналду.

Реал Мадрид, бывший клуб Криштиану Роналду, публично поздравил легенду команды с историческим достижением. В пресс-службе "сливочных" тепло отреагировали на 900-й гол Криштиану в карьере.

Еще одна историческая веха: 900 голов в профессиональной карьере одной из величайших легенд Реала и мирового футбола. Поздравляем, дорогой и всеми любимый Криштиану! Реал и его фанаты всегда будут тобой гордиться,

– говорится в заявлении "галактикос".

Отметим, что после фантастического португальца в списке лучших бомбардиров мира идет Лионель Месси – 838 голов, а за ним легендарный Пеле – 762 забитых мяча.