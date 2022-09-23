Эриксен, переживший остановку сердца, забил фантастический мяч за Данию в Лиге наций: видео гола

В четверг, 22 сентября, прошла целая порция матчей Лиги наций. Хорватия принимала дома Данию.

Лидер команды по делу

Все голы сборной приберегли на второй тайм, закончив первую 45-минутку нулевой мировой. На старте второй части игры хорваты открыли счет, пишет 24 канал.

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В период с 77 по 79 минуты обе сборные перестрелялись голами. Сначала за дело взялся один из лидеров сборной Дании Эриксен. Кристиан решился на удар из-за пределов штрафной. Полузащитник попал прямо в девятку хорватских ворот.

Напомним, что только на Евро-2020 Эриксен пережил остановку сердца на поле, был прооперирован и уже сменил Брентфорд на Манчестер Юнайтед. Хотя многие говорили, что карьера Кристиана окончена.

В матче против хорватов отыграл все 90 минут. Этот поединок стал для Эриксена 129-м в футболке сборной, за которую наколотил уже 39 голов.

Но этот фантастический мяч не спас гостей от поражения. Уже через две минуты Ловро Майер во второй раз вывел Хорватию вперед – 2:1.

После пяти туров Хорватия лидирует в группе, имея в своем активе 10 очков. В Дании на два балла меньше.

Видеообзор матча (гол Эриксена с 6:24)