Лідер команди у справі
Усі голи збірні приберегли на другий тайм, закінчивши першу 45-хвилинку нульовою мировою. На старті другої частини гри хорвати відкрили рахунок, пише 24 канал.
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У період із 77 по 79-ту хвилини обидві збірні перестрілялись голами. Спершу за справу взявся один із лідерів збірної Данії Еріксен. Крістіан наважився на удар з-за меж штрафного. Півзахисник поцілив прямо у дев'ятку хорватських воріт.
Нагадаємо, що лише на Євро-2020 Еріксен пережив зупинку серця на полі, був прооперований та вже змінив Брентфорд на Манчестер Юнайтед. Хоча багато хто говорив, що кар'єра Крістіана закінчена.
Але це фантастичний м'яч не врятував гостей від поразки. Вже через дві хвилини Ловро Маєр вдруге вивів Хорватію уперед – 2:1.
Після п'яти турів Хорватія лідирує у групі, маючи у своєму активі 10 очок. У Данії на два бали менше.
Відеоогляд матчу (гол Еріксена з 6:24)