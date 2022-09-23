Лидер команды по делу
Все голы сборной приберегли на второй тайм, закончив первую 45-минутку нулевой мировой. На старте второй части игры хорваты открыли счет, пишет 24 канал.
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В период с 77 по 79 минуты обе сборные перестрелялись голами. Сначала за дело взялся один из лидеров сборной Дании Эриксен. Кристиан решился на удар из-за пределов штрафной. Полузащитник попал прямо в девятку хорватских ворот.
Напомним, что только на Евро-2020 Эриксен пережил остановку сердца на поле, был прооперирован и уже сменил Брентфорд на Манчестер Юнайтед. Хотя многие говорили, что карьера Кристиана окончена.
Но этот фантастический мяч не спас гостей от поражения. Уже через две минуты Ловро Майер во второй раз вывел Хорватию вперед – 2:1.
После пяти туров Хорватия лидирует в группе, имея в своем активе 10 очков. В Дании на два балла меньше.
Видеообзор матча (гол Эриксена с 6:24)