Украина стартует в дивизионе В: кто сыграет в Лиге наций-2024/2025

Уже 5 сентября стартует розыгрыш Лиги наций сезона-2024/2025. Участие в международном футбольном турнире принимают сборные из 54 европейских стран.

Все страны-участницы разделены на четыре дивизиона. В четырех квартетах в дивизионах А, В, С есть по четыре национальные команды, то есть по 16 сборных. Только в дивизионе D сформированы две группы по три сборные, пишет 24 Канал.

Читайте также Украина начинает путь в Лиге наций 2024-2025: какие шансы у команды Реброва попасть в дивизион А

Кто сыграет в Лиге наций

Украина будет соревноваться со сборными Грузии, Чехии и Албании в группе В1. Команда Сергея Реброва попытается повыситься из дивизиона В в дивизион А.

Следует отметить, что в дивизионе С выступает Беларусь, которая является страной-союзницей враждебной России.

Лига А

Группа А1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.

Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия. Группа А2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.

Италия, Бельгия, Франция, Израиль. Группа А3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.

Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина. Группа А4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.

Лига В

Группа В1: Чехия, Украина , Албания, Грузия.

Чехия, , Албания, Грузия. Группа В2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.

Англия, Финляндия, Ирландия, Греция. Группа В3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.

Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан. Группа В4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.

Лига С

Группа С1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.

Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония. Группа С2: Румыния, Косово, Кипр, Литва.

Румыния, Косово, Кипр, Литва. Группа С3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь.

Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь. Группа С4: Армения, Фарерские о-ва, Северная Македония, Латвия.

Лига D

Группа D1: Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн. Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра.

Важно! Матч группового этапа Лиги наций-2024/2025 будут проходить с 5 сентября по 19 ноября 2024-го года.

По две команды, которые займут первые два места в своих группах дивизиона А, попадут в четвертьфиналы Лиги наций, а победители противостояний квалифицируются в "Финал четырех". Сборные, которые займут последние позиции в своих квартетах, опустятся в дивизион В.

Победители групп в дивизионах В, С и D поднимутся в дивизионы А, В и С соответственно. Национальные команды, которые займут последние места в дивизионе В, опустятся в дивизион С. Две сборные-неудачники дивизиона С перейдут в D.

В плей-офф за повышение или понижение в классе сыграют сборные, которые заняли третьи строчки в дивизионах А, В против команд-соперниц, которые финишировали вторыми в дивизионах В и С. Две лучшие команды среди последних в дивизионе С встретятся со вторыми сборными групп дивизиона D.