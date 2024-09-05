Все страны-участницы разделены на четыре дивизиона. В четырех квартетах в дивизионах А, В, С есть по четыре национальные команды, то есть по 16 сборных. Только в дивизионе D сформированы две группы по три сборные, пишет 24 Канал.
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Кто сыграет в Лиге наций
Украина будет соревноваться со сборными Грузии, Чехии и Албании в группе В1. Команда Сергея Реброва попытается повыситься из дивизиона В в дивизион А.
Следует отметить, что в дивизионе С выступает Беларусь, которая является страной-союзницей враждебной России.
Лига А
- Группа А1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.
- Группа А2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.
- Группа А3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.
- Группа А4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.
Лига В
- Группа В1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.
- Группа В2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.
- Группа В3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.
- Группа В4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.
Лига С
- Группа С1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.
- Группа С2: Румыния, Косово, Кипр, Литва.
- Группа С3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь.
- Группа С4: Армения, Фарерские о-ва, Северная Македония, Латвия.
Лига D
- Группа D1: Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн.
- Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра.
Важно! Матч группового этапа Лиги наций-2024/2025 будут проходить с 5 сентября по 19 ноября 2024-го года.
По две команды, которые займут первые два места в своих группах дивизиона А, попадут в четвертьфиналы Лиги наций, а победители противостояний квалифицируются в "Финал четырех". Сборные, которые займут последние позиции в своих квартетах, опустятся в дивизион В.
Победители групп в дивизионах В, С и D поднимутся в дивизионы А, В и С соответственно. Национальные команды, которые займут последние места в дивизионе В, опустятся в дивизион С. Две сборные-неудачники дивизиона С перейдут в D.
В плей-офф за повышение или понижение в классе сыграют сборные, которые заняли третьи строчки в дивизионах А, В против команд-соперниц, которые финишировали вторыми в дивизионах В и С. Две лучшие команды среди последних в дивизионе С встретятся со вторыми сборными групп дивизиона D.