Усі країни-учасниці поділені на чотири дивізіони. У чотирьох квартетах у дивізіонах А, В, С є по чотири національні команди, тобто по 16 збірних. Лише у дивізіоні D сформовані дві групи по три збірні, пише 24 Канал.

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Хто зіграє у Лізі націй

Україна буде змагатись зі збірними Грузії, Чехії та Албанії у групі В1. Команда Сергія Реброва спробує підвищитись із дивізіону В у дивізіон А.

Слід відзначити, що у дивізіоні С виступає Білорусь, яка є країною-союзницею ворожої Росії.

Ліга А

Група А1: Хорватія, Португалія, Польща, Шотландія.

Хорватія, Португалія, Польща, Шотландія. Група А2: Італія, Бельгія, Франція, Ізраїль.

Італія, Бельгія, Франція, Ізраїль. Група А3: Нідерланди, Угорщина, Німеччина, Боснія і Герцеговина.

Нідерланди, Угорщина, Німеччина, Боснія і Герцеговина. Група А4: Іспанія, Данія, Швейцарія, Сербія.

Ліга В

Група В1: Чехія, Україна , Албанія, Грузія.

Чехія, , Албанія, Грузія. Група В2: Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція.

Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція. Група В3: Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан.

Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан. Група В4: Уельс, Ісландія, Чорногорія, Туреччина.

Ліга С

Група С1: Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія.

Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія. Група С2: Румунія, Косово, Кіпр, Литва.

Румунія, Косово, Кіпр, Литва. Група С3: Люксембург, Болгарія, Північна Ірландія, Білорусь.

Люксембург, Болгарія, Північна Ірландія, Білорусь. Група С4: Вірменія, Фарерські о-ви, Північна Македонія, Латвія.

Ліга D

Група D1: Гібралтар, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Гібралтар, Сан-Марино, Ліхтенштейн. Група D2: Молдова, Мальта, Андорра.

Важливо! Матч групового етапу Ліги націй-2024/2025 відбуватимуться із 5 вересня по 19 листопада 2024-го року.

По дві команди, які посядуть перші два місця у своїх групах дивізіону А, потраплять до чвертьфіналів Ліги націй, а переможці протистоянь кваліфікуються до "Фіналу чотирьох". Збірні, які займуть останні позиції у своїх квартетах, опустяться у дивізіон В.

Переможці груп у дивізіонах В, С та D піднімуться до дивізіонів А, В та С відповідно. Національні команди, які посядуть останні місця у дивізіоні В, опустяться до дивізіону С. Дві збірні-невдахи дивізіону С перейдуть до D.

У плей-оф за підвищення чи пониження у класі зіграють збірні, які зайняли треті сходинки у дивізіонах А, В проти команд-суперниць, які фінішували другими у дивізіонах В і С. Дві найкращі команди серед останніх у дивізіоні С зустрінуться з другими збірними груп дивізіону D.