Украина осталась в дивизионе В Лиги наций: кто потенциальные соперники, когда жеребьевка и матчи

28 сентября 2022 , 20:13
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Команда Александра Петракова не смогла выйти в элитную лигу турнира. Следующий сезон Лиги наций начнется через два года, однако потенциальные соперники уже известны.

Во вторник сборная Украины завершила выступления в Лиге наций 2022-2023. Команда Александра Петракова не смогла выйти в Лигу А, куда отправилась сборная Шотландии.

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Это уже стоило Украине попаданием в третью корзину при жеребьевке квалификации Евро-2024. Также наша команда осталась в дивизионе В на следующую Лигу наций, пишет 24 канал.

С кем сыграет Украина

Стартует она уже после следующего чемпионата Европы осенью 2024 года. Но уже известны потенциальные соперники нашей команды в четвертом розыгрыше турнира. Корзины в дивизионе В выглядят так:

ПЕРВАЯ: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс.
ВТОРАЯ: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия.
ТРЕТЯЯ: Словения, Ирландия, Албания, Черногория.
ЧЕТВЕРТАЯ: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Формат и даты Лиги наций 2024-2025

Пока УЕФА не назначил дать матчи и другие процедуры. Впрочем, ожидается, что жеребьевка групповой стадии состоится в январе-феврале 2024 года, а сами игры – в сентябре, октябре и ноябре того же года.

"Финал четырех" должен пройти в июне 2025 года. Также определились корзины и в других дивизионах. Под вопросом остаются по две позиции в лигах С и D.

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Литва сыграет с Беларусью, а Гибралтар – с Кипром в борьбе за место в третьем дивизионе. Также пока среди участников значится россия, которую УЕФА отстраняет от всех своих соревнований.

  ЛИГА А ЛИГА В ЛИГА С ЛИГА D
1 КОРЗИНА Нидерланды
Хорватия
Испания
Италия		 Австрия
Чехия
Англия
Уэльс		 Румыния
Швеция
Армения
россия		 Литва/беларусь
Кипр/Гибралтар
2 КОРЗИНА Дания
Португалия
Бельгия
Венгрия		 Финляндия
Украина
Исландия
Норвегия		 Люксембург
Азербайджан
Косово
Болгария		 Молдова
Мальта
3 КОРЗИНА Швейцария
Германия
Польша
Франция		 Словения
Ирландия
Албания
Черногория		 Фареры
Сев. Македония
Словакия
Сев. Ирландия		 Андорра
Сан-Марино
4 КОРЗИНА Израиль
Босния и Герцеговина
Сербия
Шотландия		 Грузия
Греция
Турция
Казахстан		 Литва/беларусь
Кипр/Гибралтар
Латвия
Эстония		 Лихтенштейн

Напомним, что за победу в Лиге наций 2022-2023 поспорят Нидерланды, Хорватия, Испания и Италия. "Финал четырех" пройдет, вероятнее всего, в "стране тюльпанов" с 14 по 18 июня следующего года.

Автор: Анатолій Дерека