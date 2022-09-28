Украина осталась в дивизионе В Лиги наций: кто потенциальные соперники, когда жеребьевка и матчи

Команда Александра Петракова не смогла выйти в элитную лигу турнира. Следующий сезон Лиги наций начнется через два года, однако потенциальные соперники уже известны.

Во вторник сборная Украины завершила выступления в Лиге наций 2022-2023. Команда Александра Петракова не смогла выйти в Лигу А, куда отправилась сборная Шотландии.

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Это уже стоило Украине попаданием в третью корзину при жеребьевке квалификации Евро-2024. Также наша команда осталась в дивизионе В на следующую Лигу наций, пишет 24 канал.

С кем сыграет Украина

Стартует она уже после следующего чемпионата Европы осенью 2024 года. Но уже известны потенциальные соперники нашей команды в четвертом розыгрыше турнира. Корзины в дивизионе В выглядят так:

ПЕРВАЯ: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс.

ВТОРАЯ: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия.

ТРЕТЯЯ: Словения, Ирландия, Албания, Черногория.

ЧЕТВЕРТАЯ: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Формат и даты Лиги наций 2024-2025

Пока УЕФА не назначил дать матчи и другие процедуры. Впрочем, ожидается, что жеребьевка групповой стадии состоится в январе-феврале 2024 года, а сами игры – в сентябре, октябре и ноябре того же года.

"Финал четырех" должен пройти в июне 2025 года. Также определились корзины и в других дивизионах. Под вопросом остаются по две позиции в лигах С и D.

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Литва сыграет с Беларусью, а Гибралтар – с Кипром в борьбе за место в третьем дивизионе. Также пока среди участников значится россия, которую УЕФА отстраняет от всех своих соревнований.

ЛИГА А ЛИГА В ЛИГА С ЛИГА D 1 КОРЗИНА Нидерланды

Хорватия

Испания

Италия Австрия

Чехия

Англия

Уэльс Румыния

Швеция

Армения

россия Литва/беларусь

Кипр/Гибралтар 2 КОРЗИНА Дания

Португалия

Бельгия

Венгрия Финляндия

Украина

Исландия

Норвегия Люксембург

Азербайджан

Косово

Болгария Молдова

Мальта 3 КОРЗИНА Швейцария

Германия

Польша

Франция Словения

Ирландия

Албания

Черногория Фареры

Сев. Македония

Словакия

Сев. Ирландия Андорра

Сан-Марино 4 КОРЗИНА Израиль

Босния и Герцеговина

Сербия

Шотландия Грузия

Греция

Турция

Казахстан Литва/беларусь

Кипр/Гибралтар

Латвия

Эстония Лихтенштейн

Напомним, что за победу в Лиге наций 2022-2023 поспорят Нидерланды, Хорватия, Испания и Италия. "Финал четырех" пройдет, вероятнее всего, в "стране тюльпанов" с 14 по 18 июня следующего года.