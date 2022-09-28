Украина осталась в дивизионе В Лиги наций: кто потенциальные соперники, когда жеребьевка и матчи
Команда Александра Петракова не смогла выйти в элитную лигу турнира. Следующий сезон Лиги наций начнется через два года, однако потенциальные соперники уже известны.
Во вторник сборная Украины завершила выступления в Лиге наций 2022-2023. Команда Александра Петракова не смогла выйти в Лигу А, куда отправилась сборная Шотландии.
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Это уже стоило Украине попаданием в третью корзину при жеребьевке квалификации Евро-2024. Также наша команда осталась в дивизионе В на следующую Лигу наций, пишет 24 канал.
С кем сыграет Украина
Стартует она уже после следующего чемпионата Европы осенью 2024 года. Но уже известны потенциальные соперники нашей команды в четвертом розыгрыше турнира. Корзины в дивизионе В выглядят так:
ПЕРВАЯ: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс.
ВТОРАЯ: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия.
ТРЕТЯЯ: Словения, Ирландия, Албания, Черногория.
ЧЕТВЕРТАЯ: Грузия, Греция, Турция, Казахстан.
Формат и даты Лиги наций 2024-2025
Пока УЕФА не назначил дать матчи и другие процедуры. Впрочем, ожидается, что жеребьевка групповой стадии состоится в январе-феврале 2024 года, а сами игры – в сентябре, октябре и ноябре того же года.
"Финал четырех" должен пройти в июне 2025 года. Также определились корзины и в других дивизионах. Под вопросом остаются по две позиции в лигах С и D.
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Литва сыграет с Беларусью, а Гибралтар – с Кипром в борьбе за место в третьем дивизионе. Также пока среди участников значится россия, которую УЕФА отстраняет от всех своих соревнований.
|ЛИГА А
|ЛИГА В
|ЛИГА С
|ЛИГА D
|1 КОРЗИНА
|Нидерланды
Хорватия
Испания
Италия
|Австрия
Чехия
Англия
Уэльс
|Румыния
Швеция
Армения
россия
|Литва/беларусь
Кипр/Гибралтар
|2 КОРЗИНА
|Дания
Португалия
Бельгия
Венгрия
|Финляндия
Украина
Исландия
Норвегия
|Люксембург
Азербайджан
Косово
Болгария
|Молдова
Мальта
|3 КОРЗИНА
|Швейцария
Германия
Польша
Франция
|Словения
Ирландия
Албания
Черногория
|Фареры
Сев. Македония
Словакия
Сев. Ирландия
|Андорра
Сан-Марино
|4 КОРЗИНА
|Израиль
Босния и Герцеговина
Сербия
Шотландия
|Грузия
Греция
Турция
Казахстан
|Литва/беларусь
Кипр/Гибралтар
Латвия
Эстония
|Лихтенштейн
Напомним, что за победу в Лиге наций 2022-2023 поспорят Нидерланды, Хорватия, Испания и Италия. "Финал четырех" пройдет, вероятнее всего, в "стране тюльпанов" с 14 по 18 июня следующего года.