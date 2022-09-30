Сборная Армении осталась без главного тренера после 0:5 от Украины в Лиге наций

30 сентября 2022 , 08:40
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твиттер сборной Армении

Сборная Армении закончила групповой раунд Лиги наций на последнем 4 месте в группе В1. Федерация осталась неудовлетворенной таким результатом и внесла коррективы.

Больше не главный тренер

Хоакин Капаррос больше не является главным тренером армянской сборной. 66-летний наставник был уволен после неудачно выступления национальной команды в Лиге наций.

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Местная федерация поблагодарила специалиста за работу. Не исключено, что увольнение было принято еще после поражения 0:5 от Украины.

Капаррос работал во главе армянской сборной с 10 марта 2020 года. А до этого работал в испанской Севилье. Под его руководством национальная команда провела 26 матчей.

Как Армения выступила в Лиге наций

  • За шесть туров армяне получили всего три очка. Единственную победу Армения одержала еще в стартовом матче над Ирландией. Этот матч закончился минимальной победой хозяев 1:0.
  • Армения дважды разгромно уступала Украине – 3:0 и 0:5.
  • Уже бывшей подопечные Капарроса не расписали ни одной мировой и потерпели пять поражений.
  • В последнем матче группового раунда армянская сборная уступила Ирландии в бешеной борьбе 3:2.
Автор: Софія Кулай