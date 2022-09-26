Успех Хорватии, позор Франции, спасение Польши: видео голов 25 сентября в Лиге наций
Подопечные Златко Далича и Луи Ван Гаала стали первыми финалистами третьего розыгрыша Лиги наций. Австрия и Уэльс понизились в классе.
Дания – Франция 2:0
Голы: Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39.
В воскресенье стартовали матчи 6 тура Лиги наций. В двух группах дивизиона А определились победители, проследовавшие в "финал четырех", пишет 24 канал.
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В первом квартете давно упустила шансы на победу Франция. Команда Дидье Дешама набрала 5 баллов и сражалась с Австрией за возможность не вылететь в Лигу В.
Для этого "Ле Бле" нужно было переиграть Данию, но чемпионы мира уже второй раз в этой Лиге наций уступили скандинавам. Оба гола были забиты до перерыва, особенно красивым получился второй мяч в исполнении Скова Ольсена.
Видеообзор матча Дания – Франция:
Австрия – Хорватия 1:3
Голы: Баумгартнер, 9 – Модрич, 6, Ливая, 69, Ловрен, 72.
Впрочем, Франция все же сохранила прописку в элите, поскольку в параллельном матче Австрия уступила хорватам. Команды обменялись голами до перерыва.
А во втором тайме балканцы удачно воспользовались разладом в защите хозяев и вырвали победу. Это позволило подопечным Далича выиграть свою группу и пройти в "финал четырех".
Видеообзор матча Австрия – Хорватия:
Турнирная таблица группы А1:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Хорватия
|4
|1
|1
|8-6
|13
|2
|Дания
|4
|0
|2
|9-5
|12
|3
|Франция
|1
|2
|3
|5-7
|5
|4
|Австрия
|1
|1
|4
|6-10
|4
Нидерланды – Бельгия 1:0
Гол: ван Дейк, 73.
Также туда попали и голландцы, уверенно выигравшие группу 4. Команде ван Гаала достаточно было в последнем туре не проиграть разгромно Бельгии.
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Впрочем, "Оранье" подарили радость своим болельщикам и одержали минимальную победу. Единственный гол на свой счет записал ван Дейк, точно пробив головой после углового.
Видеообзор матча Нидерланды – Бельгия:
Уэльс – Польша 0:1
Гол: Свидерски, 58.
В то же время Уэльсу придется снизиться в классе. Подопечные Роба Пейджа во второй раз за турнир проиграли полякам, являвшимся их прямым конкурентом за выживание.
Видеообзор матча Уэльс – Польша:
Турнирная таблица группы А4:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Нидерланды
|5
|1
|0
|14-6
|16
|2
|Бельгия
|3
|1
|2
|11-8
|10
|3
|Польша
|2
|1
|3
|6-12
|7
|4
|Уэльс
|0
|1
|5
|6-11
|1