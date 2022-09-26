Успех Хорватии, позор Франции, спасение Польши: видео голов 25 сентября в Лиге наций

Подопечные Златко Далича и Луи Ван Гаала стали первыми финалистами третьего розыгрыша Лиги наций. Австрия и Уэльс понизились в классе.

Дания – Франция 2:0

Голы: Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39.

В воскресенье стартовали матчи 6 тура Лиги наций. В двух группах дивизиона А определились победители, проследовавшие в "финал четырех", пишет 24 канал.

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В первом квартете давно упустила шансы на победу Франция. Команда Дидье Дешама набрала 5 баллов и сражалась с Австрией за возможность не вылететь в Лигу В.

Для этого "Ле Бле" нужно было переиграть Данию, но чемпионы мира уже второй раз в этой Лиге наций уступили скандинавам. Оба гола были забиты до перерыва, особенно красивым получился второй мяч в исполнении Скова Ольсена.

Видеообзор матча Дания – Франция:

Австрия – Хорватия 1:3

Голы: Баумгартнер, 9 – Модрич, 6, Ливая, 69, Ловрен, 72.

Впрочем, Франция все же сохранила прописку в элите, поскольку в параллельном матче Австрия уступила хорватам. Команды обменялись голами до перерыва.

А во втором тайме балканцы удачно воспользовались разладом в защите хозяев и вырвали победу. Это позволило подопечным Далича выиграть свою группу и пройти в "финал четырех".

Видеообзор матча Австрия – Хорватия:

Турнирная таблица группы А1:

МЕСТО КОМАНДА В Н П РМ О 1 Хорватия 4 1 1 8-6 13 2 Дания 4 0 2 9-5 12 3 Франция 1 2 3 5-7 5 4 Австрия 1 1 4 6-10 4

Нидерланды – Бельгия 1:0

Гол: ван Дейк, 73.

Также туда попали и голландцы, уверенно выигравшие группу 4. Команде ван Гаала достаточно было в последнем туре не проиграть разгромно Бельгии.

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Впрочем, "Оранье" подарили радость своим болельщикам и одержали минимальную победу. Единственный гол на свой счет записал ван Дейк, точно пробив головой после углового.

Видеообзор матча Нидерланды – Бельгия:

Уэльс – Польша 0:1

Гол: Свидерски, 58.

В то же время Уэльсу придется снизиться в классе. Подопечные Роба Пейджа во второй раз за турнир проиграли полякам, являвшимся их прямым конкурентом за выживание.

Видеообзор матча Уэльс – Польша:

Турнирная таблица группы А4: