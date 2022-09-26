Данія – Франція 2:0

Голи: Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39.

У неділю стартували матчі 6 туру Ліги націй. У двох групах дивізіону А визначились переможці, які прослідували до "фіналу чотирьох", пише 24 канал.

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В першому квартеті давно втратила шанси на перемогу Франція. Команда Дідьє Дешама набрала 5 балів і боролась із Австрією за можливість не вилетіти в Лігу В.

Для цього "Ле Бле" треба було переграти Данію, але чемпіони світу вже вдруге у цій Лізі націй поступились скандинавам. Обидва голи були забиті до перерви, особливо красивим вийшов другий м'яч у виконанні Скова Ольсена.

Відеоогляд матчу Данія – Франція:

Австрія – Хорватія 1:3

Голи: Баумгартнер, 9 – Модрич, 6, Лівая, 69, Ловрен, 72.

Втім, Франція все ж зберегла прописку в еліті, оскільки у паралельному матчі Австрія поступилась хорватам. Команди обмінялись голами до перерви.

А у другому таймі балканці вдало скористались розладом у захисті господарів та вирвали перемогу. Це дозволило підопічним Даліча виграти свою групу та пройти у "фінал чотирьох".

Відеоогляд матчу Австрія – Хорватія:

Турнірна таблиця групи А1:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П РМ О 1 Хорватія 4 1 1 8-6 13 2 Данія 4 0 2 9-5 12 3 Франція 1 2 3 5-7 5 4 Австрія 1 1 4 6-10 4

Нідерланди – Бельгія 1:0

Гол: ван Дейк, 73.

Також туди потрапили і голандці, які впевненно виграли групу 4. Команді ван Гаала достатньо було в останньому турі не програти розгромно Бельгії.\

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Втім, "Ораньє" подарували радість своїм вболівальникам і здобули мінімальну перемогу. Єдиний гол на свій рахунок записав ван Дейк, точно пробивши головою після кутового.

Відеоогляд матчу Нідерланди – Бельгія:

Уельс – Польща 0:1

Гол: Свідерскі, 58.

В той же час Уельсу доведеться понизитись у класі. Підопічні Роба Пейджа вдруге за турнір програли полякам, які були їх прямим конкурентом за виживання.

Відеоогляд матчу Уельс – Польща:

Турнірна таблиця групи А4: