Лига наций: Нидерланды сильнее поляков, победы Франции и Хорватии – видео

Нидерландцы и хорваты очень близки к попаданию в "Финал четырех" Лиги наций. А вот действующие чемпионы французы уже не защитят трофей и должны подумать, как не вылететь в Лигу В.

В четверг прошли первые матчи 5 тура Лиги наций 2022-2023. Особое внимание было приковано к дивизиону А, где игралось четыре матча, пишет 24 канал.

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Польша – Нидерланды 0:2

Голы: Гакпо, 13, Бергвейн, 60.

Центральной считалась встреча поляков и голландцев, однако интриги не получилось. Нидерланды забили по голу в каждом из таймов и одержали комфортную победу на Левандовски и Ко.

Видеообзор матча Польша – Нидерланды:

Этот результат почти гарантирует подопечным Ван Гаала путевку в "финал четырех". Помешать может Бельгия, которая сегодня обыграла Уэльс (2:1) и отстает на три балла.

Бельгия – Уэльс 2:1

Голы: Де Брюйне, 10, Батшуайи, 37 – Мур, 50.

Видеообзор матча Бельгия – Уэльс:

Именно эти соперники сыграют в последнем туре 25 сентября в Амстердаме. Для прохода дальше "красным дьяволам" нужно выигрывать в три мяча, ведь в первой игре голландцы вынесли соперника (4:1).

Турнирное положение:

МЕСТО КОМАНДА В Н П РМ О 1 Нидерланды 4 1 0 13-6 13 2 Бельгия 3 1 1 11:7 10 3 Польша 1 1 3 5:12 4 4 Уэльс 0 1 4 6:10 1

В другой группе Лиги наций первую победу в турнире одержали французы. Подопечные Дешама одолели дома Австрию (2:0) и подвинули соперника на последнее место в группе.

Франция – Австрия 2:0

Голы: Мбаппе, 56, Жира, 68.

Видеообзор матча Франция – Австрия:

Чтобы не вылететь в Лигу С, "Ле Блэ" достаточно дождаться осечки австрийцев против Хорватии или самим одолеть Данию. А вот на выход в "финал четырех" Франция уже не претендует.

Хорватия – Дания 2:1

Голы: Соса, 49, Майер, 79 – Эриксен, 77.

Туда попадут либо хорваты, либо датчане. До 5-го тура фаворитами были скандинавы, однако команда Хьюлманда уступила в гостях прямому конкуренту (1:2).

Турнирное положение:

МЕСТО КОМАНДА В Н П РМ О 1 Хорватия 3 1 1 5-5 10 2 Дания 3 0 2 7:5 9 3 Франция 1 2 2 5:5 5 4 Австрия 1 1 3 5:7 4

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Хорватия на очко больше и в случае осечки датчан против французов выигрывает группу. Также "клетки" продолжат борьбу за трофей в случае победы над Австрией.

Видеообзор матча Хорватия – Австрия:

Турция – Люксембург – 3:3

Голы: Ундер, 16 (п), Шано, 39 (авт.), Юксек, 87 – Марвин, 9, Синани, 37, Жерсон, 69

Видеообзор матча Турция – Люксембург

Литва – Фарерские острова – 1:1

Голы: Сливка, 44 – Андреасен, 22

Видеообзор матча Литва – Фарерские острова

Казахстан – Беларусь 2:1

Голы: Габышев, 29, Зайнутдинов, 79 – Савицкий, 44

Словакия – Азербайджан – 1:2

Голы: Ирка, 90+3 – Дадашов, 44, Хагверди, 90+5

Видеообзор матча Словакия – Азербайджан

Лихтенштейн – Андорра – 0:2

Голы: Росас, 4, Сервос, 81

Видеообзор матча Лихтенштейн – Андорра

Латвия – Молдова 1:2

Голы: Икауниэкс, 55 – Ревенко, 26, Николаеску, 45

Видеообзор матча Литва – Молдова