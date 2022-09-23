Лига наций: Нидерланды сильнее поляков, победы Франции и Хорватии – видео
Нидерландцы и хорваты очень близки к попаданию в "Финал четырех" Лиги наций. А вот действующие чемпионы французы уже не защитят трофей и должны подумать, как не вылететь в Лигу В.
В четверг прошли первые матчи 5 тура Лиги наций 2022-2023. Особое внимание было приковано к дивизиону А, где игралось четыре матча, пишет 24 канал.
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Польша – Нидерланды 0:2
Голы: Гакпо, 13, Бергвейн, 60.
Центральной считалась встреча поляков и голландцев, однако интриги не получилось. Нидерланды забили по голу в каждом из таймов и одержали комфортную победу на Левандовски и Ко.
Видеообзор матча Польша – Нидерланды:
Этот результат почти гарантирует подопечным Ван Гаала путевку в "финал четырех". Помешать может Бельгия, которая сегодня обыграла Уэльс (2:1) и отстает на три балла.
Бельгия – Уэльс 2:1
Голы: Де Брюйне, 10, Батшуайи, 37 – Мур, 50.
Видеообзор матча Бельгия – Уэльс:
Именно эти соперники сыграют в последнем туре 25 сентября в Амстердаме. Для прохода дальше "красным дьяволам" нужно выигрывать в три мяча, ведь в первой игре голландцы вынесли соперника (4:1).
Турнирное положение:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Нидерланды
|4
|1
|0
|13-6
|13
|2
|Бельгия
|3
|1
|1
|11:7
|10
|3
|Польша
|1
|1
|3
|5:12
|4
|4
|Уэльс
|0
|1
|4
|6:10
|1
В другой группе Лиги наций первую победу в турнире одержали французы. Подопечные Дешама одолели дома Австрию (2:0) и подвинули соперника на последнее место в группе.
Франция – Австрия 2:0
Голы: Мбаппе, 56, Жира, 68.
Видеообзор матча Франция – Австрия:
Чтобы не вылететь в Лигу С, "Ле Блэ" достаточно дождаться осечки австрийцев против Хорватии или самим одолеть Данию. А вот на выход в "финал четырех" Франция уже не претендует.
Хорватия – Дания 2:1
Голы: Соса, 49, Майер, 79 – Эриксен, 77.
Туда попадут либо хорваты, либо датчане. До 5-го тура фаворитами были скандинавы, однако команда Хьюлманда уступила в гостях прямому конкуренту (1:2).
Турнирное положение:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Хорватия
|3
|1
|1
|5-5
|10
|2
|Дания
|3
|0
|2
|7:5
|9
|3
|Франция
|1
|2
|2
|5:5
|5
|4
|Австрия
|1
|1
|3
|5:7
|4
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Хорватия на очко больше и в случае осечки датчан против французов выигрывает группу. Также "клетки" продолжат борьбу за трофей в случае победы над Австрией.
Видеообзор матча Хорватия – Австрия:
Турция – Люксембург – 3:3
Голы: Ундер, 16 (п), Шано, 39 (авт.), Юксек, 87 – Марвин, 9, Синани, 37, Жерсон, 69
Видеообзор матча Турция – Люксембург
Литва – Фарерские острова – 1:1
Голы: Сливка, 44 – Андреасен, 22
Видеообзор матча Литва – Фарерские острова
Казахстан – Беларусь 2:1
Голы: Габышев, 29, Зайнутдинов, 79 – Савицкий, 44
Словакия – Азербайджан – 1:2
Голы: Ирка, 90+3 – Дадашов, 44, Хагверди, 90+5
Видеообзор матча Словакия – Азербайджан
Лихтенштейн – Андорра – 0:2
Голы: Росас, 4, Сервос, 81
Видеообзор матча Лихтенштейн – Андорра
Латвия – Молдова 1:2
Голы: Икауниэкс, 55 – Ревенко, 26, Николаеску, 45
Видеообзор матча Литва – Молдова