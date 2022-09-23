У четвер пройшли перші матчі 5 туру Ліги націй 2022-2023. Особлива увага була прикута до дивізіону А, де гралось чотири матчі, пише 24 канал.
До теми Україна розгромно поступилася Шотландії в матчі Ліги націй
Польща – Нідерланди 0:2
Голи: Гакпо, 13, Бергвейн, 60.
Центральною вважалась зустріч між поляками та нідерландцям, однак інтриги не вийшло. Нідерланди забили по голу в кожному із таймів і здобули комфортну перемогу над Левандовським і Ко.
Відеоогляд матчу Польща – Нідерланди:
Цей результат майже гарантує підопічним ван Гаала путівку у "Фінал чотирьох". Завадити може Бельгія, яка сьогодні переграла Уельс (2:1) і відстає на три бали.
Бельгія – Уельс 2:1
Голи: Де Брюйне, 10, Батшуаї, 37 – Мур, 50.
Відеоогляд матчу Бельгія – Уельс:
Саме ці суперники зіграють в останньому турі 25 вересня в Амстердамі. Для проходу далі "червоним дияволам" треба вигравати у три м'ячі, адже у першій грі голандці винесли суперника (4:1).
Турнірне положення:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Нідерланди
|4
|1
|0
|13-6
|13
|2
|Бельгія
|3
|1
|1
|11:7
|10
|3
|Польща
|1
|1
|3
|5:12
|4
|4
|Уельс
|0
|1
|4
|6:10
|1
В іншій групі Ліги націй першу перемогу в турнірі здобули французи. Підопічні Дешама здолали вдома Австрію (2:0) і посунули суперника на останнє місце в групі.
Франція – Австрія 2:0
Голи: Мбаппе, 56, Жиру, 68.
Відеоогляд матчу Франція – Австрія:
Щоб не вилетіти в Лігу С, "Ле Бле" достатньо дочекатись осічки австрійців проти Хорватії, або самим здолати Данію. А ось на вихід до "фіналу чотирьох" Франція вже не претендує.
Хорватія – Данія 2:1
Голи: Соса, 49, Маєр, 79 – Еріксен, 77.
Туди потраплять або хорвати, або данці. До 5 туру фаворитами були скандинави, проте команда Хьюлманда поступилась в гостях прямому конкуренту (1:2).
Турнірне положення:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Хорватія
|3
|1
|1
|5-5
|10
|2
|Данія
|3
|0
|2
|7:5
|9
|3
|Франція
|1
|2
|2
|5:5
|5
|4
|Австрія
|1
|1
|3
|5:7
|4
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Хорватія має на очко більше і в разі осічки данців проти французів виграє групу. Також "картаті" продовжать боротьбу за трофей в разі перемоги над Австрією.
Відеоогляд матчу Хорватія – Австрія:
Туреччина – Люксембург – 3:3
Голи: Ундер, 16 (п), Шано, 39 (авт.), Юксек, 87 – Марвін, 9, Сінані, 37, Жерсон, 69
Відеоогляд матчу Туреччина – Люксембург
Литва – Фарерські острови – 1:1
Голи: Слівка, 44 – Андреасен, 22
Відеоогляд матчу Литва – Фарерські острови
Казахстан – білорусь 2:1
Голи: Габишев, 29, Зайнутдинов, 79 – Савицький, 44
Словаччина – Азербайджан – 1:2
Голи: Їрка, 90+3 – Дадашов, 44, Хагверді, 90+5
Відеоогляд матчу Словаччина – Азербайджан
Ліхтенштейн – Андорра – 0:2
Голи: Росас, 4, Сервос, 81
Відеоогляд матчу Ліхтенштейн – Андорра
Латвія – Молдова 1:2
Голи: Ікауніекс, 55 – Ревенко, 26, Ніколаеску, 45
Відеоогляд матчу Литва – Молдова