Историческая победа Украины, ничья Германии и Швейцарии: результаты Лиги наций 13 октября
Во вторник, 13 октября, состоялись матчи группового этапа Лиги наций УЕФА. Результаты – на сайте Спорт24.
Украина – Испания 1:0
Гол: Цыганков, 76
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Германия – Швейцария 3:3
Голы: Вернер, 28, Хаверц, 55, Гнабри, 60 – Гавранович, 5, 57, Фройлер, 26
Удаление: Шер, 90 + 4 (Швейцария)
Азейбарджан – Кипр 0:0
Черногория – Люксембург 1:2
Голы: Иванович, 34 – Муратович, 42, Синани, 82
Удаление: Янкович, 90+5, Шимич, 90+6 – Тиль, 90+6
Латвия – Мальта 0:1
Гол: Борг 90 + 7
Лихтенштейн – Сан-Марино 0:0
Фарерские Острова – Андорра 2:0
Голы: Ольсен 19, 33