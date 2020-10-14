Історична перемога України, нічия Німеччини та Швейцарії: результати Ліги націй 13 жовтня
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У вівторок, 13 жовтня, відбулися матчі групового етапу Ліги націй УЄФА. Результати – на сайті Спорт24.
Україна – Іспанія 1:0
Гол: Циганков, 76
Як це було: Україна вперше в історії перемогла Іспанію завдяки голу Циганкова: відео
Німеччина – Швейцарія 3:3
Голи: Вернер, 28, Гаверц, 55, Гнабрі, 60 – Гаврановіч, 5, 57, Фройлер, 26
Вилучення: Шер, 90+4 (Швейцарія)
Азейбарджан – Кіпр 0:0
Чорногорія – Люксембург 1:2
Голи: Іванович, 34 – Муратович, 42, Сінані, 82
Вилучення: Янкович, 90+5, Шимич, 90+6 – Тіль, 90+6
Латвія – Мальта 0:1
Гол: Борг 90+7
Ліхтенштейн – Сан-Марино 0:0
Фарерські Острови – Андорра 2:0
Голи: Ольсен 19, 33