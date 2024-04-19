Еврокубковый сезон 2023/24 вышел на финишную прямую. В четверг, 18 апреля, определились полуфинальные пары розыгрыша Лиги конференций, пишет 24 Канал.

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Как завершились четвертьфиналы Лиги конференций

Настоящий триллер разыграли Лилль и Астон Вилла. После первого матча "львы" имели преимущество со счетом 2:1. Однако подопечные экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеки сумели совершить камбэк и забить два гола. За три минуты до завершения поединка "львы" сравняли счет по сумме двух матчей. В серии после матчевых пенальти фортуна улыбнулась Астон Вилле, которая вышла в полуфинал.

Во втором поединке Фиорентина в дополнительное время благодаря голам Гонсалеса и Бираги обыграла Викторию. Стоит отметить, что с 66-й минуты чешская команда играла в меньшинстве. Фиорентина второй раз подряд вышла в полуфинал Лиги конференций.

Брюгге не имел особых проблем с греческим ПАОКом. Дубль Феррана Жутгла обеспечил выход "черно-синих" в следующую стадию.

Четвертым полуфиналистом Лиги конференций стал Олимпиакос, который обыграл Фенербахче в серии пенальти.

Полуфинальные пары Лиги конференций

Астон Вилла – Брюгге

Олимпиакос – Фиорентина

Полуфиналы Лиги конференций состоятся 2 и 9 мая. Финал запланирован на 29 мая в Афинах.