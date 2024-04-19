Єврокубковий сезон 2023/24 вийшов на фінішну пряму. У четвер, 18 квітня, визначилися півфінальні пари розіграшу Ліги конференцій, пише 24 Канал.

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Як завершилися чвертьфінали Ліги конференцій

Справжній трилер розіграли Лілль та Астон Вілла. Після першого матчу "леви" мали перевагу з рахунком 2:1. Проте підопічні екстренера Шахтаря Паулу Фонсеки зуміли здійснити камбек та забити два голи. За три хвилини до завершення поєдинку "леви" зрівняли рахунок за сумою двох матчів. У серії після матчевих пенальті фортуна посміхнулася Астон Віллі, яка вийшла до півфіналу.

У другому поєдинку Фіорентина у додатковий час завдяки голам Гонсалеса та Бірагі обіграла Вікторію. Варто зазначити, що з 66-ї хвилини чеська команда грала в меншості. Фіорентина вдруге поспіль вийшла до півфіналу Ліги конференцій.

Брюгге не мав особливих проблем з грецьким ПАОКом. Дубль Феррана Жутгла забезпечив вихід "чорно-синіх" в наступну стадію.

Четвертим півфіналістом Ліги конференцій став Олімпіакос, який обіграв Фенербахче у серії пенальті.

Півфінальні пари Ліги конференцій

Астон Вілла – Брюгге

Олімпіакос – Фіорентина

Півфінали Ліги конференцій відбудуться 2 та 9 травня. Фінал запланований на 29 травня в Афінах.