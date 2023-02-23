Кто вышел в 1/8 финала Лиги конференций: соперники, когда жеребьевка и даты матчей
23 февраля определятся все участники 1/8 финала Лиги конференций. Украинский Днепр-1 не сумел одолеть неудобный АЭК и покинул турнир на стадии стыковых матчей.
В четверг, 23 февраля, состоялись восемь матчей 1/16 финала Лиги конференций, пишет 24 канал. Победители стыковых поединков попали в 1/8 финала турнира.
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На этой стадии турнира уже известны восемь участников. Это победители группового раунда Лиги конференций. Среди них мог оказаться и Днепр-1, но он уступил первое место нидерландскому АЗ. Поэтому украинская команда была вынуждена играть стыковые матчи.
Кто вышел в 1/8 финала Лиги конференций с первого места в группе
- Истанбул Башакшехир (Турция)
- Вест Хэм Юнайтед (Англия)
- Вильярреал (Испания)
- Ницца (Франция)
- АЗ (Нидерланды)
- Юргорден (Швеция)
- Сивасспор (Турция)
- Слован (Словакия)
В стыковых матчах встретились команды, которые финишировали вторыми группами Лиги конференций и третьи команды группового турнира Лиги Европы.
Кто вышел победителем стыковых матчей Лиги конференций
- Андерлехт (Бельгия)
- АЕК Ларнака (Кипр)
- Шериф (Молдова)
- Лацио (Италия)
- 22:00. Базель – Трабзонспор
- 22:00. Гент – Карабах
- 22:00. Лех – Буде-Глимт
- 22:00. Фиорентина – Брага