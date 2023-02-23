У четвер, 23 лютого, відбулися вісім матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій, пише 24 канал. Переможці стикових поєдинків потрапили у 1/8 фіналу турніру.

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На цій стадії турніру вже відомі вісім учасників. Це переможці групового раунду Ліги конференцій. Серед них міг опинитися і Дніпро-1, але він поступився першим місцем нідерландському АЗ. Тому українська команда була вимушена грати стикові матчі.

Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги конференцій з першого місця в групі

Істанбул Башакшехір (Туреччина)

Вест Хем Юнайтед (Англія)

Вільярреал (Іспанія)

Ніцца (Франція)

АЗ (Нідерланди)

Юргорден (Швеція)

Сівасспор (Туреччина)

Слован (Словаччина)

У стикових матчах зустрілися команди, які фінішували другими у групах Ліги конференцій і треті команди групового турніру Ліги Європи.

Хто вийшов переможцем стикових матчів Ліги конференцій

19:45. Андерлехт – Лудогорець

19:45. Дніпро-1 – АЕК Ларнака

19:45. Партизан – Шериф

19:45. ЧФР Клуж – Лаціо

22:00. Базель – Трабзонспор

22:00. Гент – Карабах

22:00. Лех – Буде-Глімт

22:00. Фіорентина – Брага

Важливо! 24 лютого відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій. Перші матчі відбудуться 9 березня 2023 року, матчі-відповіді – 16 березня.