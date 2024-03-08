Результаты 1/8 финала Лиги конференций: сумасшедшие израильтяне, успех Фонсеки и невыигрыш Аякса
Лига конференций выходит на завершающую стадию, когда главные фавориты соревнования начинают сражаться друг с другом на выбывание. Вашему вниманию - результаты всех игр 1/8 финала.
В третьем по рангу еврокубке Лиге конференций началась стадия 1/8 финала. На дистанцию вышли главные фавориты соревнования, которые выиграли свои группы, пишет 24 канал.
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Израиль зажигает, Фонсека идет дальше
Центральной парой дня была битва между Аяксом и Астон Виллой, которые рассматриваются как одни из фаворитов турнира. Впрочем команды не порадовали фанатов голами, расписав "нули" в Амстердаме.
Среди других претендентов на титул стоит выделить легкую победу Лилля Паулу Фонсеки над Штурмом. А вот Фиорентина устроила перестрелку с Маккаби (Хайфа) и в матче с семью голами таки смогла одержать в Израиле победу (3:3).
Зато продолжает зажигать другой Маккаби, из Тель-Авива. Команда в группе уверенно выбила Зарю, а теперь разобралась на выезде с крепким Олимпиакосом (4:1).
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Среди других неожиданностей – поражение ПАОКа от загребского Динамо и победа Мольде над Брюгге. Не имел также проблем с соперником Фенербахче, который после разгрома в Бельгии может видеть себя в 1/4 финала ЛК. Ответные матчи отчетной стадии пройдут 14 марта.
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги конференций
- Аякс (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия) 0:0
- Мольде (Норвегия) – Брюгге (Бельгия) 2:1
Голы: Стеневик, 43, Гульдбрандсен, 90+2 – Де Куйпер, 85 (пен)
- Олимпиакос (Греция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:4
Голы: Эль-Кааби, 13 – Захави, 4, 30, Шахар, 9, Перец, 7
- Штурм (Австрия) – Лилль (Франция) 0:3
Голы: Дэвид, 28, 51, Жегрова, 71
- Маккаби Хайфа (Израиль) – Фиорентина (Италия) 3:4
Голы: Сек, 12, Кинда, 29, Халайли, 67 – Нзола, 2, Бельтран, 58, Мандрагора, 73, Барак, 90+5
- Динамо Загреб (Хорватия) – ПАОК (Греция) 2:0
Голы: Петкович, 37, 71
- Унион Сен-Жиллуаз (Бельгия) – Фенербахче (Турция) 0:3
Голы: Батшуайи, 20, Остервольде, 84, Тадич, 90+4 (пен)
- Серветт (Швейцария) – Виктория (Чехия) 0:0