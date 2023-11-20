УЕФА изменил время начала многострадального матча Лиги конференций Маккаби – Заря

Поединок 3-го тура Лиги конференций Маккаби – Заря был перенесен из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль. В УЕФА решили сместить начало отложенного матча.

Номинально домашнюю встречу Маккаби Тель-Авив проведет в Сербии. Израильский клуб выбрал для матча стадион "ТСЦ Арена" в городе Бачко-Тополе.

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В УЕФА решили изменить время начала поединка с 19:45 на 17:30. Дата поединка не претерпела изменений. Поединок 3-го тура Лиги конференций Маккаби – Заря состоится 25 ноября.

Напомним, что в первом поединке соперников победу праздновал Маккаби. Несмотря на игровое преимущество, украинский клуб уступил со счетом 1:3. Из-за этого поражения Валерий Кривенцов подал в отставку с поста главного тренера Заря.

Новым наставником "мужиков" стал опытный специалист Юрий Коваль, занимавший должность спортивного директора.

После 3-х сыгранных матчей луганчане занимают третье место в группе В. В активе "черно-белых" 4 балла. Маккаби опережает Зорю на 2 очка и занимает 2 место.