Оккупантам здесь не рады: российского футболиста не пустили в Эстонию на матч Лиги конференций

Руководство армянского футбольного клуба Пюник возмущено тем, что в Эстонию не пустили россиян, которые есть в их команде. Там Пюник сыграл матч квалификации Лиги конференций.

В первом раунде квалификации Лиги конференций Пюник сыграл против эстонской Нарвы. Второй матч между командами прошел именно в Эстонии. Но туда Пюник приехал в "сокращенном" варианте без россиян. Шенгенские визы не смогли получить защитник команды Михаил Коваленко и еще два представителя клуба – они получили отказы в консульстве.

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Поэтому президент клуба Артур Согономян решил пожаловаться. И требует реакции от УЕФА. Следующим же соперником стал шведский клуб Кальмар. И туда россияне тоже вряд ли попадут. Так что хочет, чтобы в таком случае матч проводились на нейтральной территории.

Однако следует отметить, что россияне в матче между Нарвой и Пюником таки сыграли. Они ведь были в составе эстонского клуба – Кудряшов вышел на замену, а Поляков провел весь матч в запасе.

При этом и в составе Нарвы, и Пюника выступают украинцы. И они даже сыграли в этом матче. Буренко вышел в старте Нарвы, а Братков – Пюника. Карасюк провел матч в запасе армянского клуба. При этом это не единственный случай, когда украинцы выступают с россиянами в одном клубе и принимают участие в матчах еврокубков.