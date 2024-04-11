Поражение Фонсеки, "сухая" ничья Фиорентины: видео голов и результаты 1/4 финала Лиги конференций
В четверг, 11 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций. Вашему вниманию - результаты и видеообзоры всех поединков.
Еврокубковый сезон 2023/24 вышел на финишную прямую. 11 апреля состоялись первые четвертьфиналы Лиги конференций, пишет 24 Канал.
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Результаты матчей 1/4 финала Лиги конференций
За четыре путевки в полуфинал третьего по престижности турнира соревнуются два представителя Греции и по одному Италии, Чехии, Турции, Англии, Франции и Бельгии. Однако по итогу первых матчей ни один из них не гарантировал себе продолжение еврокампании.
Виктория Пльзень – Фиорентина 0:0
Итальянская Фиорентина не сумела переиграть чешскую Викторию Пльзень, оставив интригу на ответный матч. "Пурпурные" владели тотальным преимуществом, но до финального свистка так и не сумели размочить счет.
Видеообзор матча Виктория Пльзень – Фиорентина
Олимпиакос – Фенербахче 3:2
Голы: Фортунис, 8, Йоветич, 32, Шикинью, 57 – Тадич, 68, Кахведжи, 74
Олимпиакос мог решать судьбу противостояния с Фенербахче уже в первом матче. После 57-й минуты встречи греческая команда выигрывала со счетом 3:0. Однако "желтые канарейки" едва не совершили камбэк, отыграв два мяча. Судьба обладателя путевки в полуфинал решится в Стамбуле.
Видеообзор матча Олимпиакос – Фенербахче
Астон Вилла – Лилль 2:1
Гол: Уоткинс, 13, Макгинн, 57 – Диаките, 85
Команда бывшего тренера Шахтера Паулу Фонсеки на выезде встречалась с Астон Виллой. В стартовом составе "мастифов" на поле вышел хорошо знакомый украинским болельщикам Исмаили.
В первом тайме гости владели инициативой, но пропустили гол от форварда "львов" Уоткинса. В начале второй 45-минутки хавбек Макгинн удвоил преимущество Астон Виллы. В конце встречи Диаките (Лилль) отыграл один мяч и сохранил шансы своей команды на полуфинал.
Видеообзор матча Астон Вилла – Лилль:
Брюгге – ПАОК 1:0
Гол: Ветлесен, 6
Греческий ПАОК, в котором играют бывший динамовец Томаш Кендзера и экс-игрок Металлиста и Шахтера Тайсон, уступил бельгийскому Брюгге. Судьбу поединка решил гол Ветленсена в дебюте матча.
"Черно-синие" имели возможность обеспечить более комфортный счет. Однако в конце встречи Тьяго не реализовал пенальти.
Видеообзор матча Брюгге – ПАОК:
Напомним, что ответные матчи Лиги конференций состоятся в следующий четверг, 18 апреля.