Єврокубковий сезон 2023/24 вийшов на фінішну пряму. 11 квітня відбулися перші чвертьфінали Ліги конференцій, пише 24 Канал.

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Результати матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій

За чотири путівки до півфіналу третього за престижністю турніру змагаються два представники Греції та по одному Італії, Чехії, Туреччини, Англії, Франції та Бельгії. Проте за підсумком перших матчів жоден з них не гарантував собі продовження єврокампанії.

Вікторія Пльзень – Фіорентина 0:0

Італійська Фіорентина не зуміла переграти чеську Вікторію Пльзень, залишивши інтригу на матч-відповідь. "Пурпурові" володіли тотальною перевагою, але до фінального свистка так і не зуміли розмочити рахунок.

Відеоогляд матчу Вікторія Пльзень – Фіорентина

Олімпіакос – Фенербахче 3:2

Голи: Фортуніс, 8, Йоветич, 32, Шикінью, 57 – Тадич, 68, Кахведжі, 74

Олімпіакос міг вирішувати долю протистояння з Фенербахче вже в першому матчі. Після 57-ї хвилини зустрічі грецька команда вигравала з рахунком 3:0. Проте "жовті канарки" ледь не здійснили камбек, відігравши два м'ячі. Доля володаря путівки у півфінал вирішиться в Стамбулі.

Відеоогляд матчу Олімпіакос – Фенербахче

Астон Вілла – Лілль 2:1

Гол: Воткінс, 13, Макгінн, 57 – Діакіте, 85

Команда колишнього тренера Шахтаря Паулу Фонсеки на виїзді зустрічалася з Астон Віллою. У стартовому складі "мастифів" на поле вийшов добре знайомий українським уболівальникам Ісмаїлі.

У першому таймі гості володіли ініціативою, але пропустили гол від форварда "левів" Воткінса. На початку другої 45-хвилинки хавбек Макгінн подвоїв перевагу Астон Вілли. Наприкінці зустрічі Діакіте (Лілль) відіграв один м'яч та зберіг шанси своєї команди на півфінал.

Брюгге – ПАОК 1:0

Гол: Ветлесен, 6

Грецький ПАОК, в якому грають колишній динамівець Томаш Кендзьора та ексгравець Металіста та Шахтаря Тайсон, поступився бельгійському Брюгге. Долю поєдинку вирішив гол Ветленсена в дебюті матчу.

"Чорно-сині" мали можливість забезпечити комфортніший рахунок. Однак наприкінці зустрічі Тьяго не реалізував пенальті.

Нагадаємо, що матчі-відповіді Ліги конференцій відбудуться наступного четверга, 18 квітня.