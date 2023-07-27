Украинец не помешал: Ворскла ярко вырвала победу над грузинами в Лиге конференций

Полтавская команда была на грани проигрыша в номинально домашней встрече с Дилой. Впрочем, голы легионеров помогли полтавчанам осуществить камбек.

Ворскла – Дила 2:1

Голы: Фелипе Родригес, 73, Кане, 90+3 – Ковталюк, 57.

Полтавская Ворскла начала свой десятый евросезон, пишет 24 канал. Команда Виктора Скрипника только в последнем туре в прошлом сезоне вырвали пятое место и путевку в Лигу конференций.

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"Зелено-белые" стартовали со второго квалификационного раунда, где ее соперником стала грузинская Дила. Украинская команда была фаворитом в дуэли, но летом Ворскла стала слабее.

Полтавчане потеряли основного левого защитника Кравца и главного бомбардира Сефери. В первом тайме команды имели примерно равное количество ударов, но игровая инициатива была на стороне грузин.

Украинец наказал Ворсклу

Ее они воплотили в гол в начале второго тайма. Ворсклу наказал украинский форвард Николай Ковталюк, которого уронили защитники при простреле с фланга.

Только после этого полтавчане перехватили инициативу и стали чаще бить по воротам другого украинца Кучеренко. Сравнить счет получилось всего на 73 минуте. Павлюк скрытым пасом вывел на ударную позицию Фелипе Родригеса и тот мастерски опрокинул вратаря.

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Вырвали победу

"Зелено-белые" бросились забивать второй и достигли своего на третьей компенсированной минуты. После подачи с фланга вратарь Дилы выбил мяч на ногу Кане, который эффектно дальним ударом поразил ворота Кучеренко.

Таким образом Ворскла вырывает победу над Дилой на приближающийся к выходу в третий раунд. Но судьба путевки решится в грузинском Горе 3 августа.