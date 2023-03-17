Лига конференций: результаты жеребьевки четвертьфинала и полуфинала турнира

В Лиге конференций состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала. Следовательно, команды узнали имена соперников и даты матчей.

В четвертьфинал Лиги конференций пробились нидерландский АЗ Алкмаар, бельгийские Гент и Андерлехт, швейцарский Базель, итальянская Фиорентина, польский Лех, французская Ницца и английский Вест Хэм.

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Во время жеребьевки не было никаких ограничений. Все команды оказались в одной корзине, откуда поочередно доставались шарики с их именами. Команду, которую вытащили первой, первой и сыграет домашний матч.

Лех – Фиорентина

Гент – Вест Хэм

АЗ Алкмаар – Андерлехт

Базель – Ницца

Матчи четвертьфиналов Лиги конференций состоятся 13 и 20 апреля.

Сразу состоялась и жеребьевка полуфинальных пар. Эти матчи пройдут 11 и 18 мая.

Лех – Фиорентина / Базель – Ницца

Гент – Вест Хэм / АЗ Алкмаар – Андерлехт

Финал Лиги конференций состоится 7 июня в Праге. Победитель ЛК получит прямую путевку на следующий сезон в группу Лиги Европы. Номинальным хозяином финала станет победитель первого полуфинала.