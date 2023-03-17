До чвертьфіналу Ліги конференцій пробилися нідерландський АЗ Алкмаар, бельгійські Гент та Андерлехт, швейцарський Базель, італійська Фіорентина, польський Лех, французька Ніцца та англійський Вест Хем.
До теми Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: пари команд та дати матчів
Під час жеребкування не було жодних обмежень. Всі команди опинилися в одному кошику, звідки почергово діставалася кульки з їх іменами. Команду, яку витягли першою, першою і зіграє домашній матч.
- Лех – Фіорентина
- Гент – Вест Хем
- АЗ Алкмаар – Андерлехт
- Базель – Ніцца
Матчі чвертьфіналі Ліги конференцій відбудуться 13 та 20 квітня.
Одразу відбулося і жеребкування півфінальних пар. Ці матчі відбудуться 11 та 18 травня.
- Лех – Фіорентина / Базель – Ніцца
- Гент – Вест Хем / АЗ Алкмаар – Андерлехт
Фінал Ліги конференцій відбудеться 7 червня в Празі. Переможець ЛК отримає пряму путівку на наступний сезон в групу Ліги Європи. Номінальним господарем фіналу буде переможець першого півфіналу