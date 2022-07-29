Вояж в Румынию: Заря узнала первого соперника в квалификации Лиги конференций

Луганская Заря будет третьим украинским клубом, который начнет сезон-2022/2023 в еврокубках. Подопечные Патрика ван Леувена получили первого соперника в квалификации Лиги конференций.

Первый экзамен Зари

Луганский клуб стартует в евросезоне с третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Соперником Зари на этой стадии будет Университет. Румынская команда во втором круге уверенно обыграла албанскую Влазнию.

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В первом поединке клубы расписали мировую 1:1, а уже в ответном матче Университет разбил дома соперника со счетом 3:0. По итогам двух встреч – 4:1, победа румын и проход в следующий раунд.

Уже 4 августа Заря попытается прервать удачную серию соперника из Румынии. Первая игра будет для подопечных Патрика ван Левена домашней, хотя из-за войны в Украине луганский клуб не будет играть в Запорожье, а в польском Люблине. Стартовый свисток раздастся в 20:30 по киевскому времени. Этот поединок станет первым официальным матчем для Зари в сезоне-2022/2023.

Напомним, что Заря готовится к новому сезону в Польше под руководством нидерландского тренера Патрика ван Левена. В конце июня специалист сменил на тренерском мостике Виктора Скрипника, возглавившего полтавскую Ворсклу.

Интересно, что специалист хорошо знаком с украинским футболом, ведь в течение 2006 – 2013 годов работал руководителем в академии Шахтера.

Ответный матч в Румынии состоится 11 августа.