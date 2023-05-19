Дикие фанаты АЗ атаковали трибуну семей соперника: нападение остановили футболисты Вест Хэма – фото

В четверг, 18 мая, определились финалисты Лиги конференций. В своих полуфиналах Вест Хэм одолел АЗ, а Фиорентина в дополнительных таймах дожала Базель.

Оба ответных матча 1/2 финала Лиги конференций не обошлись без неприятных случаев. Если в матче Фиорентины у фаната "фиалок" во время встречи остановилось сердце, то в поединке АЗ – Вест Хэм скандальный эпизод произошел после финального свистка.

Достойно внимания У фаната соперника остановилось сердце: болельщики Базеля не пускали врачей на трибуны - видео

Хотели избить родных Вест Хэма

Вест Хэм в двух матчах справился с АЗ – 2:1 и 0:1. Единственный и в итоге победный мяч во второй встрече в составе "молотобойцев" забил Пабло Форнальс на четвертой компенсированной до матча минуте.

После финального свистка футболист английского клуба прямо на поле отпраздновал свой выход в финал Лиги конференций, где сыграют против Фиорентины.

Но в тот момент уровень эмоций зашкаливал отнюдь не на поле, а на трибунах стадиона "АФАС". Разъяренные фанаты АЗ в балаклавах решила прорваться в зону, где за матчем следили родной и друзья футболистов и тренерского штаба Вест Хэма.



Фаны АЗ атаковали трибуну родных Вест Хэма / Фото Sky Sports

Нарушители пролезли сквозь изгородь и атаковали ложу с близкими людьми соперника. Это нападение увидели футболисты Вест Хэма и бросились на трибуны, чтобы защитить своих фанатов и родных, среди которых был 85-летний отец главного тренера "молотобойцев" Дэвида Моеса.

Игрокам удалось задержать фанатов соперника до того, как в зону прибежали стюарды и стражи порядка, которые через несколько минут восстановили порядок на трибуне.

Болельщики АЗ дико вели себя после вылета их команды из Лиги конференций. Такое поведение фанатов недостойно такого большого клуба.

Обратите внимание! Финал Лиги конференций Фиорентина – Вест Хэм состоится 7 июня в чешской Праге.