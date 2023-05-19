Дикие фанаты АЗ атаковали трибуну семей соперника: нападение остановили футболисты Вест Хэма – фото
Источник:Sky Sports
В четверг, 18 мая, определились финалисты Лиги конференций. В своих полуфиналах Вест Хэм одолел АЗ, а Фиорентина в дополнительных таймах дожала Базель.
Оба ответных матча 1/2 финала Лиги конференций не обошлись без неприятных случаев. Если в матче Фиорентины у фаната "фиалок" во время встречи остановилось сердце, то в поединке АЗ – Вест Хэм скандальный эпизод произошел после финального свистка.
Достойно внимания У фаната соперника остановилось сердце: болельщики Базеля не пускали врачей на трибуны - видео
Хотели избить родных Вест Хэма
Вест Хэм в двух матчах справился с АЗ – 2:1 и 0:1. Единственный и в итоге победный мяч во второй встрече в составе "молотобойцев" забил Пабло Форнальс на четвертой компенсированной до матча минуте.
После финального свистка футболист английского клуба прямо на поле отпраздновал свой выход в финал Лиги конференций, где сыграют против Фиорентины.
Но в тот момент уровень эмоций зашкаливал отнюдь не на поле, а на трибунах стадиона "АФАС". Разъяренные фанаты АЗ в балаклавах решила прорваться в зону, где за матчем следили родной и друзья футболистов и тренерского штаба Вест Хэма.
Фаны АЗ атаковали трибуну родных Вест Хэма / Фото Sky Sports
Нарушители пролезли сквозь изгородь и атаковали ложу с близкими людьми соперника. Это нападение увидели футболисты Вест Хэма и бросились на трибуны, чтобы защитить своих фанатов и родных, среди которых был 85-летний отец главного тренера "молотобойцев" Дэвида Моеса.
Игрокам удалось задержать фанатов соперника до того, как в зону прибежали стюарды и стражи порядка, которые через несколько минут восстановили порядок на трибуне.
Болельщики АЗ дико вели себя после вылета их команды из Лиги конференций. Такое поведение фанатов недостойно такого большого клуба.