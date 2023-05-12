День камбэков в Лиге конференций: тяжелая победа Вест Хэма и сенсация от Базеля – видеообзор

Фиорентина неожиданно уступила швейцарцам и теперь должна брать реванш на выезде. Вест Хэм все же сломал непростые гостей из Нидерландов.

Вест Хэм – АЗ Алкмаар 2:1

Голы: Бенрахма, 67 (пен.), Антонио, 76 – Рейндерс, 42.

В Лиге конференций наступила стадия 1/2 финала, пишет 24 канал. До нее дошли одни из фаворитов турнира Вест Хэм и Фиорентина. Первые противостояли бывшим оппонентам Днепра-1 АЗ из Алкмара. Итальянцам же пришлось драться с Базелем.

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В этом сезоне АЗ уже создавал сенсации. Нидерландцы проходили Лацио в статусе андердога, а также отыгрывали поражение 0:2 от Андерлехта. Удалось поразить алкмарцам и лондонский клуб.

Первый тайм прошел при почти равной игре, а перед перерывом АЗ открыл счет. Рейндерс отважился на дальний удар в ближний угол и кипер хозяев Ареоля проспал удар, пропустив мяч под рукой.

Впрочем, после перерыва "молотки" захватили инициативу и смогли создать камбек. Вратарь гостей Райан жестко встретил Боуэна в собственной площадке. Это явилось поводом для пенальти, которое реализовал Бенрахма.

А через девять минут победу для хозяев вырвал Майкл Антонио. После навеса Соучека кипер АЗ парировал удар головой от Агерда, но первым на добивании был как раз ямаец.

Видеообзор матча Вест Хэм – АЗ Алкмаар:

Фиорентина – Базель 1:2

Голы: Кабрал, 25 – Диуф, 71, Амдуни, 90+2.

А вот во втором поединке тоже была волевая победа, но с сенсационным привкусом. Базель был явным андердогом в игре против Фиорентины.

Тем более что первая встреча проходила в Италии. И Фиорентина действительно вела игру, открыв счет в середине первого тайма. После подачи углового и скидки мяч в ворота швейцарцев доставил Кабрал.

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"Фиалки" продолжали давить на гостей, но в середине второго тайма Базель сравнял в красивой и стремительной атаке. Диуфу дали протащить мяч из центра поля и тот спокойно добежал до штрафной хозяев и поразил пустой угол ворот.

Итальянцы бросили все силы, чтобы вырвать победу. Но в результате даже потеряли ничью, ведь Базель удачно использовал стандарт. После подачи со штрафного мяч оказался у Малеса на другом фланге. Он мощно прострелил в центр, где первым на мяче был Амдуни.

Таким образом швейцарцы приближаются вплотную к первому в своей истории еврофиналу, но для этого нужно не проиграть Фиорентине дома. Ответные матчи пройдут 18 мая.