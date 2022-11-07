Лига Европы: результаты жеребьевки стыковых матчей

В Лиге Европы с прошлого сезона в стадии плей-офф добавились так называемые стыковые матчи. В них играют команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы, против команд, которые финишировали на третьих позициях в Лиге чемпионов. 7 ноября 2022 года состоялась жеребьевка стыковых матчей.

На этой стадии турнира сыграют 16 команд. В сеянные попали клубы, занявшие вторые места в группах Лиги Европы. К несеянным – команды, вылетевшие из Лиги чемпионов. Среди них и донецкий Шахтер.

Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

Во время жеребьевки этой стадии единственное ограничение – друг против друга не могут сыграть клубы из одной страны.

Результаты жеребьевки стыковых матчей плей-офф Лиги Европы

Барселона – Манчестер Юнайтед

Ювентус – Нант

Спортинг – Мидтьюлланд

Шахтер – Ренн

Аякс – Унион

Байер – Монако

Севилья – ПСВ

Зальцбург – Рома

Матчи этой стадии пройдут 16 и 23 февраля 2023 года. Сеяные команды ответные матчи проведут дома.

Победители пар выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где их будут ждать команды, занявшие первые места в своих группах ЛЕ.