Лига Европы: результаты жеребьевки стыковых матчей
В Лиге Европы с прошлого сезона в стадии плей-офф добавились так называемые стыковые матчи. В них играют команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы, против команд, которые финишировали на третьих позициях в Лиге чемпионов. 7 ноября 2022 года состоялась жеребьевка стыковых матчей.
На этой стадии турнира сыграют 16 команд. В сеянные попали клубы, занявшие вторые места в группах Лиги Европы. К несеянным – команды, вылетевшие из Лиги чемпионов. Среди них и донецкий Шахтер.
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Во время жеребьевки этой стадии единственное ограничение – друг против друга не могут сыграть клубы из одной страны.
Результаты жеребьевки стыковых матчей плей-офф Лиги Европы
- Барселона – Манчестер Юнайтед
- Ювентус – Нант
- Спортинг – Мидтьюлланд
- Шахтер – Ренн
- Аякс – Унион
- Байер – Монако
- Севилья – ПСВ
- Зальцбург – Рома
Матчи этой стадии пройдут 16 и 23 февраля 2023 года. Сеяные команды ответные матчи проведут дома.
Победители пар выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где их будут ждать команды, занявшие первые места в своих группах ЛЕ.