Четвертьфинал Лиги Европы: результаты матчей и видео голов

В Лиге Европы 20 апреля сыграли ответные матчи 1/4 финала. Следовательно, определились команды, которые прошли в полуфинал и продолжат борьбу за трофей.

Рома – Фейенорд 4:1 (после дополнительного времени)

Гол: Спинаццола, 60, Дибала, 89, Эль-Шаарави, 101, Пеллегрини, 109 – Игор Пайшао, 80

Удаление: Хименес, 120+1 (Фейеноорд)

Результат первого матча – 0:1

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Рома довольно долго не могла "взломать" оборону соперника. Но во втором тайме наконец-то удалось отличиться, сравнив счет в серии. И даже после этого забить еще раз, но гол не засчитали.

Но за десять минут до конца основного времени Фейенорд сравнял счет в матче. Но Роме удалось избежать вылета из турнира благодаря голу Дибалы на 89-й минуте. Именно он перевел игру в овертайм. А там "волки" еще дважды отличились в воротах соперника.

Рома – Фейенорд видеообзор

Унион Сен-Жиллуаз – Байер Леверкузен 1:4

Голы: Терхо, 65 – Диаби, 2, Баккер, 38, Фримпонг, 61, Гложек, 79

Результат первого матча – 1:1

Байер выбил из турнира одну из главных сенсаций – бельгийский Юнион. На этот раз "фармацевты" не допустили ошибки, как в домашнем матче, и разгромили соперника на их поле.

Унион Сен-Жиллуаз – Байер видеообзор

Севилья – Манчестер Юнайтед 3:0

Голы: Эн Несири, 8, 81, Баде, 47

Результат первого матча – 2:2

Севилья в предыдущем матче спаслась от поражения только в конце встречи благодаря двум автоголам игроков МЮ. А на своем поле не оставила никаких шансов "красным дьяволам", разгромив их и выйдя в полуфинал Лиги Европы.

Севилья – Манчестер Юнайтед видеообзор

Спортинг – Ювентус 1:1

Голы: Эдвардс, 20 (пен) – Рабио, 9

Результат первого матча – 0:1

Ювентус идет в полуфинал Лиги Европы. "Старой синьоре" оказалось достаточно минимальной победы дома и ничьей на выезде, чтобы пройти Спортинг.

Спортинг – Ювентус видеообзор