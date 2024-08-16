Любимая команда Лукашенко: Динамо Минск продолжает выступления в Лиге Европы

Вчера, 15 августа, состоялись матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы, в одном из них Динамо Минск встретился с Линкольн Ред Импс из Гибралтара.

Белорусская команда, несмотря на поражение 2:1 смогла выйти в следующий раунд второго по силе кубка Европы. В итоге двухматчевого противостояния, благодаря победе 2:0 в первом матче белорусы выбили из турнира гибралтарцев, пишет 24 канал.

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Белорусские команды в еврокубках

24 февраля 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, задействовав территорию Беларуси. УЕФА и ФИФА сразу заявили, что национальная сборная и команды враждебной страны исключены из международных и европейских турниров.

Клубы из Беларуси не попали под дисквалификацию, поэтому могут продолжать выступления в еврокубках. Таким образом Динамо Минск сыграет в плей-офф Лиги Европы с бельгийским Андерлехтом.

В случае неудачи клуб из столицы Беларуси окажется в групповом этапе Лиги конференци. Если Динамо Минск победит, то продолжит играть в основной сетке Лиги Европы.