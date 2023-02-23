Кто вышел в 1/8 финала Лиги Европы: соперники, даты матчей и жеребьевка

В четверг, 23 февраля, станут известны все команды, которые продолжат борьбу за еврокубковый трофей Лиги Европы. Среди претендентов на выход в 1/8 ЛЕ один представитель Украины – донецкий Шахтер.

В 1/8 финала Лиги Европы уже забронировали себе места восемь победителей группового этапа турнира, пишет 24 канал. Еще 8 команд определятся в стыковых матчах. Среди претендентов на выход в следующий раунд соревнований есть один представитель Украины – донецкий Шахтер.

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В стыковых матчах, или 1/16 финала встречаются команды, занявшие вторые места в своих группах ЛЕ, а также занявшие третье место в группах Лиги чемпионов. Победители выходят в 1/8 ЛЕ.

В жеребьевке 1/8 финала, которая состоится 24 февраля, 8 победителей групп являются сеяными, а 8 команд, вышедших из-за стыковых матчей – несеяными. Сеяные команды в следующем раунде плей-офф сыграют с несеянными. Сеяная команда играет дома в ответном матче. Команды из одной ассоциации не могут играть друг с другом.

Кто вышел в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе

Арсенал (Англия)

Фенербахче (Турция)

Бетис (Испания)

Рояль Унион (Бельгия)

Реал Сосьедад (Испания)

Фейеноорд (Нидерланды)

Фрайбург (Германия)

Ференцварош (Венгрия)

Кто вышел победителем стыковых матчей Лиги Европы

19:45. Мидтьюлланд – Спортинг Л

19:45. Монако – Байер

19:45. Нант – Ювентус

19:45. ПСВ Эйндховен – Севилья

22:00. Манчестер Юнайтед – Барселона

22:00. Ренн – Шахтер Донецк

22:00. Рома – РБ Зальцбург

22:00. Унион Берлин – Аякс

24 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи состоятся 9 марта 2023 года, ответные – 16 марта.

Жеребьевка 1/4 финала ЛЕ состоится 17 марта 2023 года.