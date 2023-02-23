Кто вышел в 1/8 финала Лиги Европы: соперники, даты матчей и жеребьевка

23 февраля 2023, 18:44
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В четверг, 23 февраля, станут известны все команды, которые продолжат борьбу за еврокубковый трофей Лиги Европы. Среди претендентов на выход в 1/8 ЛЕ один представитель Украины – донецкий Шахтер.

В 1/8 финала Лиги Европы уже забронировали себе места восемь победителей группового этапа турнира, пишет 24 канал. Еще 8 команд определятся в стыковых матчах. Среди претендентов на выход в следующий раунд соревнований есть один представитель Украины – донецкий Шахтер.

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В стыковых матчах, или 1/16 финала встречаются команды, занявшие вторые места в своих группах ЛЕ, а также занявшие третье место в группах Лиги чемпионов. Победители выходят в 1/8 ЛЕ.

В жеребьевке 1/8 финала, которая состоится 24 февраля, 8 победителей групп являются сеяными, а 8 команд, вышедших из-за стыковых матчей – несеяными. Сеяные команды в следующем раунде плей-офф сыграют с несеянными. Сеяная команда играет дома в ответном матче. Команды из одной ассоциации не могут играть друг с другом.

Кто вышел в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе

  • Арсенал (Англия)
  • Фенербахче (Турция)
  • Бетис (Испания)
  • Рояль Унион (Бельгия)
  • Реал Сосьедад (Испания)
  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • Фрайбург (Германия)
  • Ференцварош (Венгрия)

Кто вышел победителем стыковых матчей Лиги Европы

  • 19:45. Мидтьюлланд – Спортинг Л
  • 19:45. Монако – Байер
  • 19:45. Нант – Ювентус
  • 19:45. ПСВ Эйндховен – Севилья
  • 22:00. Манчестер Юнайтед – Барселона
  • 22:00. Ренн – Шахтер Донецк
  • 22:00. Рома – РБ Зальцбург
  • 22:00. Унион Берлин – Аякс
Важно! 24 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи состоятся 9 марта 2023 года, ответные – 16 марта.

Жеребьевка 1/4 финала ЛЕ состоится 17 марта 2023 года.

Автор: Сергій Шаховець