Кто вышел в 1/8 финала Лиги Европы: соперники, даты матчей и жеребьевка
В четверг, 23 февраля, станут известны все команды, которые продолжат борьбу за еврокубковый трофей Лиги Европы. Среди претендентов на выход в 1/8 ЛЕ один представитель Украины – донецкий Шахтер.
В 1/8 финала Лиги Европы уже забронировали себе места восемь победителей группового этапа турнира, пишет 24 канал. Еще 8 команд определятся в стыковых матчах. Среди претендентов на выход в следующий раунд соревнований есть один представитель Украины – донецкий Шахтер.
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В стыковых матчах, или 1/16 финала встречаются команды, занявшие вторые места в своих группах ЛЕ, а также занявшие третье место в группах Лиги чемпионов. Победители выходят в 1/8 ЛЕ.
В жеребьевке 1/8 финала, которая состоится 24 февраля, 8 победителей групп являются сеяными, а 8 команд, вышедших из-за стыковых матчей – несеяными. Сеяные команды в следующем раунде плей-офф сыграют с несеянными. Сеяная команда играет дома в ответном матче. Команды из одной ассоциации не могут играть друг с другом.
Кто вышел в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе
- Арсенал (Англия)
- Фенербахче (Турция)
- Бетис (Испания)
- Рояль Унион (Бельгия)
- Реал Сосьедад (Испания)
- Фейеноорд (Нидерланды)
- Фрайбург (Германия)
- Ференцварош (Венгрия)
Кто вышел победителем стыковых матчей Лиги Европы
- 19:45. Мидтьюлланд – Спортинг Л
- 19:45. Монако – Байер
- 19:45. Нант – Ювентус
- 19:45. ПСВ Эйндховен – Севилья
- 22:00. Манчестер Юнайтед – Барселона
- 22:00. Ренн – Шахтер Донецк
- 22:00. Рома – РБ Зальцбург
- 22:00. Унион Берлин – Аякс
Жеребьевка 1/4 финала ЛЕ состоится 17 марта 2023 года.