Лига Европы – это не Лига чемпионов, – Малиновский об амбициозных целях Аталанты
Источник:Calcio Atalanta
Аталанта идет вплотную к лидерской тройке лучших клубов сезона Серии А. Руслан Малиновский рассказал об амбициях команды из Бергамо.
Аталанта поставила серьезные задачи
Бергамовский клуб поставил перед собой высокие цели на сезон 2021/2022. Это подтвердил атакующий полузащитник из Украины. Руслан Малиновский отметил, что плотный график не должен помешать команде показать хороший результат.
Это стоит увидеть Гол Малиновского признали лучшим в Аталанте в декабре: видео пушечного удара под перекладину
Украинец добавил, что команде нужно солидно подготовиться к предстоящим матчам, ведь без положительного результата не будет достижения поставленных задач.
Мы намерены быть на высоте во всех предстоящих соревнованиях. В прошлом году мы не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов и теперь хотим достичь большего. Лига Европы – это не Лига чемпионов, но там также есть много сильных команд,
– заявил Малиновский.
Сам Руслан в сезоне-2021/2022 отыграл за бергамовский клуб 23 матча, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Малиновский пропустил последние матчи Аталанты из-за положительного теста на коронавирус.
Как Аталанта выступает в этом сезоне
- После 22-х туров Аталанта идет четвертой в турнирной таблице Серии А. Клуб украинца имеет в своем активе 43 очка и уступает третьему Милану 6 пунктами.
- К сожалению, команда из Бергамо не смогла продолжить свой путь в Лиге чемпионов. Клуб вылетел в Лигу Европы, где в плей-офф померяется силами с греческим Олимпиакосом.
- Что касается Кубка Италии, то Аталанта пробилась в четвертьфинал турнира, в котором сыграет на выезде против Фиорентины.