Лига Европы – это не Лига чемпионов, – Малиновский об амбициозных целях Аталанты

Аталанта идет вплотную к лидерской тройке лучших клубов сезона Серии А. Руслан Малиновский рассказал об амбициях команды из Бергамо.

Аталанта поставила серьезные задачи

Бергамовский клуб поставил перед собой высокие цели на сезон 2021/2022. Это подтвердил атакующий полузащитник из Украины. Руслан Малиновский отметил, что плотный график не должен помешать команде показать хороший результат.

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Украинец добавил, что команде нужно солидно подготовиться к предстоящим матчам, ведь без положительного результата не будет достижения поставленных задач.

Мы намерены быть на высоте во всех предстоящих соревнованиях. В прошлом году мы не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов и теперь хотим достичь большего. Лига Европы – это не Лига чемпионов, но там также есть много сильных команд,

– заявил Малиновский.

Сам Руслан в сезоне-2021/2022 отыграл за бергамовский клуб 23 матча, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Малиновский пропустил последние матчи Аталанты из-за положительного теста на коронавирус.

Как Аталанта выступает в этом сезоне

После 22-х туров Аталанта идет четвертой в турнирной таблице Серии А. Клуб украинца имеет в своем активе 43 очка и уступает третьему Милану 6 пунктами.

К сожалению, команда из Бергамо не смогла продолжить свой путь в Лиге чемпионов. Клуб вылетел в Лигу Европы, где в плей-офф померяется силами с греческим Олимпиакосом.

Что касается Кубка Италии, то Аталанта пробилась в четвертьфинал турнира, в котором сыграет на выезде против Фиорентины.

. Следующий матч Аталанта сыграет 6 февраля в Серии А против Кальяри. Начало встречи в 13:30.